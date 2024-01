H-4 Debat Capres Kedua 7 Januari: Ketiga Capres Saling Siap...

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serangkaian debat capres-cawapres untuk Pilpres telah memasuki tahap ketiga, atau Debat Capres 2 yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Debat tersebut akan membabas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Simak persiapan ketiga capres berikut.

Ganjar Pranowo

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut sudah melakukan persiapan matang. Dia pun menyatakan optimistis dapat berdebat dengan Prabowo. Ganjar bahkan menyinggung soal pembelian pesawat bekas.

"Oh saya sangat optimis, kalau soal menguasai debat nanti kita lihat karena tidak hanya berbicara pertahanan, tapi ada tema lainnya. Bicara soal pertahanan, kalau belinya pesawat bekas, enggak ada itu!" kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Selain itu, Ganjar juga menyatakan telah memetakan berbagai isu soal tema yang akan diangkat. Dirinya juga menyebut dalam persiapan debat tersebut mendapat banyak masukan dari koleganya di Komisi I DPR RI terkait berbagai persoalan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik terkait sejumlah isu strategis seperti alutsista, pertahanan, pengungsi, hingga keikutsertaan RI di beberapa organisasi dunia seperti ASEAN, PBB, hingga G20.

Ganjar juga mengatakan dirinya telah mempelajari posisi Indonesia di organisasi dunia, seperti ASEAN, PBB, G20, APEC, dan G7. Di samping relasi ekonomi, ada juga masalah perbatasan, konflik geopolitik, dan masalah pengungsi.

"Kami ketemu dengan tim terus-menerus. Jadi banyak sekali masukan, bukan hanya persoalan pertahanan dan keamanan, juga problem alutista, organisasi dunia yang diikuti Indonesia, bahkan relasi ekonomi. Jadi banyak sekali temanya dan sudah disiapkan. Insya Allah, saya siap," ujar Ganjar.

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, calon presiden urut 2 dalam debat ketiga nantinya, dinilai akan menguntungkan baginya berkat latar belakang jabatan sebagai Menteri Pertahanan RI. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Akbar Himawan Buchari.

"Materinya tentang pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Saya rasa itu tugasnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan," kata Akbar saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Akbar, Prabowo sudah melakukan beragam persiapan jelang debat ketiga seperti menyiapkan program yang telah berjalan selama bertugas sebagai Menteri Pertahanan RI.

Dilansir dari ANTARA, Akbar juga yakin Prabowo bisa melewati debat ketiga dengan mudah karena Ketua Umum Partai Gerinda itu memiliki pengalaman segudang di dunia militer. Dirinya pun yakin Prabowo akan tampil lebih baik lagi di debat ketiga nanti.

"Kami meyakini Pak Prabowo sudah sangat mempersiapkan ini, sudah melakukan ini, sudah mengimplementasikan, dan nanti akan diberikan ke depan. Kita kan semua punya karakter masing-masing. Pokoknya kita tunggu kejutan nanti," kata Akbar.

Anies Baswedan

Dilansir dari laman CNN Indonesia, calon presiden nomor urut pertama, Anies Baswedan mengaku mulai membaca buku-buku yang menyangkut tema Debat Capres 2 yakni tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dirinya pun juga berdialog dengan tim dan tokoh-tokoh terkait yang punya relevansi dengan topik debat nantinya.

"Mulai baca-baca, ngobrol-ngobrol untuk me-refresh memori kita tentang tema-tema yang nanti akan diangkat di debat," kata Anies di sebuah kafe kawasan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Minggu, 31 Desember 2023.

Selain itu, Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin alias (Timnas Amin), Billy David, menyebutkan Anies Baswedan sudah siap tampil prima dalam penampilan Debat Capres 2.

"Pak Anies siap 100 persen menghadapi debat ketiga," kata dia saat dihubungi pada Minggu, 31 Desember 2023.

Billy menyebutkan meskipun jadwal debat hanya selisih sepekan lagi, dirinya memastikan Anies tetap memprioritaskan berkampanye di lapangan menyapa pendukung. Dalam persiapan tersebut, kata Billy, Anies menyiapkan kondusi fisik dan mental dengan baik. Billy juga meyakini tema debat tersebut dikuasai Anies. Pasalnya, Anies sudah banyak menjajaki berbagai forum diskusi terbuka, sehingga gagasan dan ide sudah siap.

"Anies juga sudah hadir dalam beberapa kali forum gagasan seperti di FPCI dan CSIS. Jadi secara gagasan dan ide sudah siap, selain nanti ditambahkan dengan data, kritik ataupun kejutan-kejutan lain," kata Billy menyebut The Foreign Policy Community of Indonesia dan The Center for Strategic and International Studies.

Adapun soal Prabowo Subianto yang terjun langsung di bidang pertahanan, Billy meyakini Anies Baswedan tetap akan menguasai debat. "Jadi debat capres ketiga besok tetap akan penuh keseruan dengan ide dan gagasan," katanya.

