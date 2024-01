Intip Persiapan Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo Menjelang Debat Capres pada 7 Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjadwalkan debat capres Pilpres 2024 pada Ahad, 7 Januari 2024. Para kandidat presiden: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan soal “Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik”.

Lantas seperti apa persiapan para capres menghadapi debat ketiga menjelang Pilpres 2024 ini?

1. Persiapan Anies Baswedan

Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin alias Timnas Amin, Billy David, menyebutkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan sudah siap tampil prima dalam debat capres ketiga yang bakal diselenggarakan KPU. “Pak Anies siap 100 persen menghadapi debat ketiga,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 31 Desember 2023.

Dalam persiapan tersebut, kata Billy, Anies menyiapkan kondusi fisik dan mental dengan baik. Pihaknya juga meyakini tema debat capres ketiga dikuasai Anies. Pasalnya, Anies telah banyak menjajaki berbagai forum diskusi terbuka, sehingga gagasan dan ide sudah siap.

“Anies juga sudah hadir dalam beberapa kali forum gagasan seperti di FPCI dan CSIS. Jadi secara gagasan dan ide sudah siap, selain nanti ditambahkan dengan data, kritik ataupun kejutan-kejutan lain,” kata Billy menyebut The Foreign Policy Community of Indonesia dan The Center for Strategic and International Studies.

2. Persiapan Prabowo Subianto

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Akbar Himawan Buchari menilai latar belakang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan akan menguntungkannya dalam menghadapi debat capres ketiga. “Materinya tentang pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Saya rasa itu tugasnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan,” kata Akbar dikutip dari Antara, Kamis, 28 Desember 2023.

Menurut Akbar, capres nomor urut 2 itu sudah melakukan beragam persiapan jelang debat ketiga. Seperti menyiapkan program yang telah berjalan selama bertugas sebagai Menteri Pertahanan RI. Selain itu, Akbar juga optimis Prabowo bisa melewati debat ketiga dengan mudah karena Ketua Umum Partai Gerinda itu berpengalaman di dunia militer.

“Kami meyakini Pak Prabowo sudah sangat mempersiapkan ini, sudah melakukan ini, sudah mengimplementasikan, dan nanti akan diberikan ke depan,” katanya.

3. Persiapan Ganjar Pranowo

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap menghadapi debat capres ketiga. Eks Gubernur Jawa Tengah inj menyebut sudah melakukan persiapan matang. Ganjar mengakui tema debat 7 Januari mendatang merupakan pekerjaan sehari-hari kompetitornya, Prabowo Subianto, yang menjabat Menteri Pertahanan.

Namun, Ganjar menyatakan optimistis dapat berdebat dengan Prabowo. Ganjar bahkan menyinggung soal pembelian pesawat bekas. “Oh saya sangat optimis, kalau soal menguasai debat nanti kita lihat karena tidak hanya berbicara pertahanan, tapi ada tema lainnya,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 30 Desember 2023.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | TIKA AYU | ADIL AL HASAN | ANTARA

