Timnas Amin Bilang Anies Siap 100 Persen Hadapi Debat Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin alias (Timnas Amin), Billy David, menyebutkan Anies Baswedan sudah siap tampil prima dalam penampilan debat capres ketiga yang bakal diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat ketiga berlangsung pada Ahad, 7 Januari 2024.

"Pak Anies siap 100 persen menghadapi debat ketiga," kata dia saat dihubungi, Ahad, 31 Desember 2023.

Tema debat capres tersebut akan mengambil tema soal pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, geopolitik. Debat ketiga kali ini khusus untuk capres, yakni Anies, Prabowo dan Ganjar Pranowo.

Billy menyebutkan kendati jadwal debat hanya selisih sepekan lagi, ia memastikan Anies tetap memprioritaskan berkampanye di lapangan menyapa pendukung. Dalam persiapan tersebut, kata Billy, Anies menyiapkan kondusi fisik dan mental dengan baik.

Billy meyakini tema debat tersebut dikuasai Anies. Pasalnya, Anies sudah banyak menjajaki berbagai forum diskusi terbuka, sehingga gagasan dan ide sudah siap.

"Anies juga sudah hadir dalam beberapa kali forum gagasan seperti di FPCI dan CSIS. Jadi secara gagasan dan ide sudah siap, selain nanti ditambahkan dengan data, kritik ataupun kejutan-kejutan lain," kata Billy menyebut The Foreign Policy Community of Indonesia dan The Center for Strategic and International Studies.

Adapun soal Prabowo Subianto yang terjun langsung di bidang pertahanan, Billy meyakini Anies tetap akan menguasai debat. "Jadi debat ketiga besok tetap akan penuh keseruan dengan ide dan gagasan," katanya.

Billy mengatakan, posisi Prabowo yang sedang dalam posisi menjabat Menteri Pertahanan tidak berarti paham semua urusan ataupun solutif terhadap semua tantangan. Sehingga forum debat esok, kata Billy, bakal berisikan pemikiran gagasan.

