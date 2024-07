Ketua Umum IMI Apresiasi Kesuksesan Gelaran 'VW Fun Rally dan VW Gathering

Iklan

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umun Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengapresiasi kesuksesan VW Fun Rally dan VW Gathering. Diikuti berbagai komunitas VW dari berbagai kategori, air cooled, watercooled, classic, vintage, custom, dan semua tipe dari berbagai tahun produksi.

Titik mulai berawal dari Black Stone Garage di kawasan Hang Jebat 1A, Jakarta Selatan, finish di VW BSD, dan lanjut ke booth VW Indonesia di GIIAS 2024 untuk memberikan VW Love Letter sebagai ungkapan cinta pada VW.

"VW Fun Rally dan VW Gathering tersebut merupakan bagian dari dukungan para pecinta VW terhadap kiprah PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku Agen Pemegang Merek (APM) VW di Indonesia, yang turut berpartisipasi dalam ajang GIIAS 2024. Menempati booth di Hall 3A, VW mengusung tema “The 60’s Fun with Combination of Volkswagen’s Heritage", VW Indonesia meluncurkan The All-Electric ID. Buzz, MPV premium keluarga berteknologi listrik atau EV," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024.

Hadir antara lain Dewan Pembina IMI Pusat sekaligus Ketua Volkswagen Indonesia Association Komjen Pol. (Purn) Nanan Soekarna, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Erwin MP.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dengan inovasi teknologi dan desain yang terinspirasi dari legenda Type 2 (T1) yang juga dikenal sebagai VW Dakota, The All-Electric ID.Buzz mendefinisikan ikon baru dari sebuah MPV mewah di Indonesia.

Menyusul model 6-seater, varian the All-Electric ID Buzz dengan wheelbase yang lebih panjang akan mulai dipasarkan pada minggu kedua bulan November 2024. Dengan tetap mempertahankan format 6-seater dengan bagasi yang lebih luas. Dibanderol dengan harga Rp 1,3 miliar (on the road Jakarta) untuk versi normal wheelbase.

“The All-Electric ID. Buzz mengadopsi berbagai teknologi terdepan yang identik dengan Jerman yang sangat dikenal sebagai sebuah negara produsen kendaraan bermotor yang selalu mengedepankan teknologi keamanan dan kenyamanan tingkat tinggi selama lebih dari 100 tahun.

Kehadiran The All-Electric ID. Buzz akan menjadi bukti komitmen jangka panjang Volkswagen dalam pasar otomotif di Indonesia serta merupakan dukungan terhadap program pemerintah untuk mencapai mobilitas bebas emisi,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, model lainnya yang tampil di GIIAS 2024 adalah VW Tiguan Allspace dan T-Cross. Untuk setiap pembelian Volkswagen Tiguan Allspace selama periode pameran, konsumen akan mendapatkan penawaran khusus berupa special low rate down payment sebesar 10 persen serta tambahan garansi menjadi 5 tahun yang diberikan oleh SOMPO.

Selain itu, setiap pembelian 1 unit Tiguan Allspace, konsumen juga akan mendapatkan 1 tahun asuransi all-risk dari SOMPO, tambahan velg 20 inch serta free voucher bensin senilai Rp 10 juta. Volkswagen Indonesia juga menghadirkan aktivitas menarik selama pameran berupa hiburan yang menampilkan lagu-lagu The Beatles, photo booth di mana pengunjung dapat mengambil photo AI untuk diri sendiri maupun bersama keluarga. (*)