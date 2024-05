3 Tips Jaga Kebugaran Tubuh, Minum Air Mineral dengan Mineral Berkualitas Jadi Kunci

Iklan

INFO NASIONAL – Le Minerale tahun ini kembali dipercaya oleh turnamen bulutangkis bergengsi Indonesia Open 2024 untuk menjadi Official Mineral Water. Kerjasama ini menunjukkan bukti kualitas mineral esensial yang terkandung di dalam Le Minerale dipercaya untuk mendukung kebugaran dan kesegaran tubuh.

“Kami berterima kasih karena Le Minerale kembali diberikan kepercayaan oleh PP PBSI untuk menjadi official mineral water partner di event internasional Indonesia Open 2024,” kata Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale.

“Kerjasama ini menunjukkan bukti kualitas mineral esensial yang terkandung di dalam Le Minerale dipercaya untuk mendukung kebugaran dan kesegaran tubuh, terutama untuk rekondisi fisik atlet dalam berakifvitas keseharian maupun saat bertanding,” ujar Yuna.

Tubuh sehat dan bugar merupakan dambaan bagi banyak orang. Dengan tubuh yang sehat maka dapat meningkatkan keseimbangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Di antaranya:

Rutin Olahraga

Saat ini banyak orang gemar melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan fisiknya. Meski hanya olahraga tipis-tipis di rumah atau berlari santai itu sangat berguna dalam meningkatkan komponen kebugaran tubuh.

Dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO), manusia disarankan untuk olahraga minimal 150 menit per minggu. Setelah itu WHO juga menyarankan agar menambahkan dua kali per minggu latihan beban untuk menjaga kesehatan tubuh.

Istirahat Cukup

Setelah beraktivitas seharian, tubuh memerlukan istirahat yang cukup agar keseimbangannya tetap terjaga. Seorang yang ingin tubuhnya tetap bugar di pagi hari disarankan istirahat atau tidur selama 8-9 jam. Tubuh yang tidak menjalani istirahat cukup tentu akan terasa kurang nyaman di pagi hari. Tentu ini dapat mengganggu berbagai aktivitas saat pagi dan siang hari.

Konsumsi Air Mineral dengan Mineral Esensial

Selain olahraga dan istirahat yang cukup, untuk mendapatkan tubuh sehat, Anda harus memastikan asupan air mineral yang dikonsumsi memiliki kandungan mineral berkualitas. Kandungan mineral berkualitas memiliki manfaat untuk meningkatkan metabolisme, imunitas tubuh, dan menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Dengan kandungan mineral esensial seperti magnesium, kalsium, kalium, klorida, bikarbonat, dan natrium, Le Minerale merupakan air mineral dengan mineral esensial berkualitas yang dapat membantu memenuhi mineral harian dan menjaga kebugaran tubuh. Le Minerale juga memiliki rasa segar yang berbeda, tidak pahit, dan tidak bikin mual atau eneg. (*)