Airlangga Bilang Ridwan Kamil Sudah 'On the Way to Jakarta'': Kalau Anies Baru Bergerak-Bergerak Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi deklarasi Anies Baswedan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Sambil berkelakar, Airlangga mengatakan, Ridwan Kamil, sudah lebih dahulu mempersiapkan diri ketimbang Anies.

"Pak RK (Ridwan Kamil) kan sudah pasang 'On the Way to Jakarta'; kalau Pak Anies 'kan bergerak-bergerak saja," kata Airlangga usai salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP partai, Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Namun, Airlangga mengatakan Golkar belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat atau Jakarta 2024. Golkar saat ini masih menunggu hasil survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di dua wilayah itu. "Kita tunggu survei juga," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, pengurus Golkar sudah sepakat untuk menunggu hingga Juli 2024. Kemudian, Golkar akan melakukan evaluasi dan menentukan calon yang maju. "Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju," kata Airlangga.

Sebelumnya, Anies Baswedan akhirnya menyatakan kesiapannya maju Pilgub Jakarta 2024. Pernyataan Anies diungkapkan setelah Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI Jakarta resmi mengusungnya untuk Pilkada Jakarta.

Gubernur DKI periode 2017-2022 ini mengatakan, dirinya telah mendapatkan kepercayaan untuk maju Pilkada DKI dari PKB. “Karena itu kita sampaikan bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua,” kata dia di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dikutip dari keterangan video yang dikirim Tim Anies pada Jumat, 14 Juni 2024.

Menurut Anies, saat ini dia yakin untuk maju di Pilkada DKI Jakarta setelah sebelumnya masih berpikir-pikir seusai Pilpres 2024. Dia mengklaim ada faktor permintaan dari masyarakat Jakarta untuk maju kembali yang jadi alasan.

Anies mengklaim rumahnya kerap didatangi warga Jakarta yang mengeluhkan berbagai persoalan. “Hampir setiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir setiap hari, dari berbagai tempat dan semua datang, yang datang yang lemah, yang kecil,” ucap Anies.

SAVERO ARISTIA WIENANTO

