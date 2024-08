Klaim Dekat dengan The Jakmania, Anies Ungkit soal Pembangunan JIS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan mengungkit pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai kandang Persija Jakarta yang dikenal sebagai The Jakmania atau The Jak, ketika masih menjabat gubernur Jakarta. Anies mengatakan, dia sudah bersama-sama dengan The Jakmania sejak lama.

Saat itu, Anies menyebut banyak orang, termasuk para The Jakmania, yang sangsi JIS bisa selesai dibangun dan menjadi rumah untuk Persija.

Anies meresmikan beroperasinya JIS pada 24 Juli 2022. Kini, dua tahun setelah Anies selesai menjabat, stadion tersebut akhirnya menjadi kandang Persija untuk Liga 1 musim 2024/2025.

“Jadi saya dengan The Jak itu sudah bareng-bareng. Enggak ada urusan sama politiknya dan lain-lain,” ujar Anies di Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Agustus 2024. “Karena setiap Pilkada, semua gubernur janji bikin stadion (untuk kandang Persija).”

Membicarakan hubungannya dengan Persija, menurut Anies, dia telah lama memiliki relasi yang baik sebagai sesama suporter Persija.

Anies pun mengatakan, dirinya sudah tidak perlu lagi berusaha mencintai Persija. Sebab, dia mengklaim telah menemukan cintanya untuk klub dengan warna khas oranye itu sejak dulu.

“Saya ini mencintai Persija, bukan ‘akan mencintai’,” kata Anies.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui, saat ini Anies sedang berupaya maju kembali sebagai calon gubernur di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Jika mendapat tiket untuk maju, Anies berpeluang akan menghadapi eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK.

RK telah menerima penugasan dari partainya, Partai Golkar, untuk maju di Pilgub DKI. Usai mendapat kepastian tersebut, RK juga sempat membicarakan hubungannya dengan Persija dan The Jakmania.

Diketahui, RK berasal dari Bandung, tempat klub sepak bola Persib Bandung berasal. Persib adalah rival dari Persija. RK sempat beberapa kali menonton Persib berlaga selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat dulu.

Kini, setelah diumumkan akan maju sebagai calon gubernur di Jakarta, RK mengklaim akan mencintai Jakarta sepenuhnya, termasuk Persija dan para The Jakmania.

“Kalau saya ke Jakarta saya akan mencintai dengan seisinya, termasuk Persija,” kata RK di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Anies: Saya Ini Mencintai Persija, Bukan Akan Mencintai