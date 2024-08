Temui Prabowo, Cak Imin: Ini Bahas Negara, Bukan Hanya Pilkada Saja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menemui presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Persamuhan mereka berlangsung di rumah dinas Menteri Pertahanan di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Usai pertemuan, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengatakan dia dan Prabowo membahas berbagai hal. Di antaranya termasuk soal Pilkada 2024 dan rencana partainya dengan Gerindra ke depan.

“Tadi sudah lama enggak silaturahmi dan hari ini kita bersama-sama silaturahmi dengan Pak Prabowo. Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu,” kata Cak Imin saat meninggalkan rumah dinas Prabowo.

Menurut Cak Imin, dirinya bukan hanya membahas pemilihan kepala daerah dengan Prabowo. “Ini membahas negara, ini bukan Pilkada saja,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pertemuan kali ini juga membahas peluang bergabungnya PKB dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, Cak Imin tak menjawab lugas. Diketahui, KIM Plus adalah gabungan partai-partai KIM, pengusung Prabowo di Pilpres 2024, dengan sejumlah partai lainnya yang diwacanakan untuk Pilkada 2024.

Cak Imin justru balik bertanya mengenai KIM Plus. “KIM Plus itu apa KIM Plus?” ujarnya.

Meski begitu, Cak Imin menyatakan ada kesamaan pandangan antara PKB dan Gerindra dalam bahasan di pertemuan tersebut. “Pembangunan yang akan datang, yang akan kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB-Gerindra siap menyukseskan,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Dalam pertemuan kali ini, Muhaimin didampingi oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Sementara itu, Prabowo ditemani oleh dua elite partainya, yaitu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muhaimin dan Jazilul berada di rumah dinas Prabowo selama hampir satu setengah jam. Kendaraan yang mereka tumpangi tiba di Jalan Widya Chandra pada jam 18.45 WIB dan baru meninggalkan lokasi pada sekitar jam 20.15 WIB.

