Bank Mandiri dan JCB Gelar Mandiri JCB Precious Festival 2024

INFO NASIONAL - Bank Mandiri dan JCB berkolaborasi menyajikan rangkaian Mandiri JCB Precious Festival 2024 yang menawarkan berbagai program menarik. Program unggulan yang ditawarkan adalah program undian berhadiah tiket ke Jepang.

Dalam program ini, 12 nasabah beruntung berkesempatan mendapatkan pengalaman wisata ke Jepang. Nasabah juga bisa menikmati diskon hingga 25 persen di restoran Boga Group di seluruh Indonesia dan restoran Jepang di Jakarta serta kota-kota besar lainnya selama periode Dining Festival.

Program cashback Rp200 ribu juga bisa nasabah dapatkan di Uniqlo seluruh Indonesia hingga 30 Juni 2024. Ada juga cashback hingga 20 persen di Japan Premium Outlet selama JCB Shopping Festival.

Khusus 31 Mei 2024, di Pepper Lunch Pacific Place tersedia bonus menu beef pepper rice set untuk nasabah yang baru mendaftar pengajuan kartu kredit JCB Precious. Nasabah yang telah memiliki kartu kredit JCB precious bisa mendapatkan menu yang sama hanya dengan transaksi Rp 1.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri, Saptari mengatakan, program ini menjadi bentuk komitmen Bank Mandiri untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi nasabah. "Kami turut bangga dapat mempersembahkan program-program istimewa ini kepada para nasabah kami, terutama pemegang kartu kredit JCB Precious," kata Saptari dalam acara Launching Ceremony JCB Festival di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Selain itu, dalam JCB Festival tahun ini, Bank Mandiri turut menawarkan berbagai layanan dan fitur di Livin’ by Mandiri, seperti konversi transaksi kartu kredit menjadi cicilan dengan power Installment, pencairan dana tunai dengan Power Cash, pembayaran mudah dengan fitur Tap to Pay dengan sumber kartu kredit atau kartu debit. Nasabah juga berkesempatan mendapatkan welcome bonus hingga Rp400 ribu dengan melakukan pengajuan Kartu Kredit Bank Mandiri.

Sebagai manfaat tambahan, pemegang Mandiri kartu kredit JCB dapat menikmati berbagai macam layanan yang disediakan oleh JCB, terutama layanan premium dalam perjalanan seperti fasilitas airport lounge di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Jerman, Inggris, Hawai dam negara di ASEAN.

Khusus untuk transaksi di Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN, nasabah mendapatkan dua kali Livin’ Poin setiap kelipatan transaksi Rp20 ribu, dan juga mendapatkan perlindungan asuransi perjalanan, asuransi ketidaknyamanan perjalanan dan asuransi pembelian barang hingga Rp 1 Miliar.

Dengan adanya Festival Mandiri JCB Precious 2024, nasabah pemegang kartu kredit Mandiri JCB dapat menikmati berbagai benefit dan kemudahan transaksi yang akan berdampak pada pertumbuhan bisnis di tahun 2024. Jumlah tansaksi pun di proyeksikan bisa mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Untuk informasi lebih detail mengenai program dan promo Mandiri JCB Precious 2024, nasabah dapat mengunjungi bmri.id/jcbjapanfest. (*)