Pertamina Group Dukung Keberlanjutan Air Bersih di WWF 2024

INFO NASIONAL – Pertamina Group memaparkan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan air bersih di World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina memiliki visi untuk mengurangi konsumsi air dan mengurangi kandungan limbah, guna menjaga konservasi air.

Forum WWF menjadi momen bagi Pertamina untuk saling berbagi dengan berbagai pihak terkait langkah yang sudah dilakukan perusahaan, sebagai usaha memperkuat komitmen menjaga konservasi air.

"Pertamina berpartisipasi secara langsung di ajang ini, membuktikan bahwa peran Pertamina dalam menjaga kualitas air dan pelestarian air sudah sejalan dengan program global," jelasnya.

Subholding Pertamina juga turut andil dalam upaya menjaga keberlangsungan air bersih, seperti subholding Integrated Marine Logistics. Subholding ini memiliki berbagai program kemaritiman seperti program perlindungan ekosistem laut, konservasi air tanah, literasi kelautan bertajuk "BerSEAnergi untuk Laut", hingga konservasi binatang laut. Sementara, subholding pengolahan dan petrokimia memiliki sistem pemantauan kualitas air limbah untuk memastikan pengelolaan air dengan kualitas baik bagi lingkungan.

Selain itu, subholding Pertamina New and Renewable Energy juga memiliki program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, serta program konservasi air bersih yakni Reksa Embung. Subholding upstream juga memiliki program peningkatan kualitas lingkungan dengan metode Rig to Reef pada anjungan migas. Program ini mengubah anjungan minyak lepas pantai menjadi terumbu buatan, sehingga mengembalikan habitat ikan dan memberi manfaat bagi ekosistem laut.

Subholding gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki kepedulian serupa dengan membangun sarana fasilitas air bersih untuk masyarakat di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur. Program ini mendukung upaya pemerintah dalam mengakses air bersih dan menciptakan lingkungan sanitasi yang layak dan sehat.

Adapun sebagai bukti dukungan untuk kelancaran penyelenggaran WWF ke-10, subholding Commercial & Trading Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan energi untuk kebutuhan peserta. Selain Avtur, kebutuhan BBM dan LPG selama ajang WWF ke-10 menjadi layanan yang diprioritaskan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Dari sisi kesehatan, PT Pertamina Bina Medika - Indonesia Healthcare Corporation (IHC) mengambil peran strategis sebagai koordinator layanan tim medis untuk tamu VVIP. IHC menyiapkan 30 tenaga medis serta 7 unit ambulan yang dilengkapi dengan peralatan Mini ICU.

PT Pelita Air sebagai maskapai penerbangan dengan rute Bali, juga mempersiapkan armada dan layanan terbaiknya untuk kemudahan transportasi para peserta WWF.

"Pertamina Group all out dalam menjalankan perannya baik dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan WWF, maupun menjaga keberlanjutan air dalam berbagai lini bisnisnya serta menggandeng masyarakat untuk terlibat aktif mengelola air secara bijak," jelas Fadjar.

Adapun WWF adalah pertemuan internasional terbesar di sektor air yang melibatkan perwakilan banyak negara. Forum ini menjadi ajang kolaborasi, diskusi dan merancang kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global. (*)