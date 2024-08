Ketum Golkar Sebut Inisial S Bakal Jadi Cawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Maju sudah menyepakati bakal calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil bertarung di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Airlangga menyebut bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan berinisial S.

“Sudah ada (bakal cawagub RK). Sementara inisialnya S,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ketika ditanya apakah dua petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu dan Sohibul Iman, adalah inisial S yang dimaksud, Airlangga menyangkalnya. “None of the above (bukan mereka),” kata Ketum Golkar.

Ridwan Kamil, Eks Gubernur Jawa Barat memastikan dirinya akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Keputusan itu disampaikan Ridwan Kamil usai mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Airlangga, kata eks Wali Kota Bandung itu, telah menegaskan penugasan di Pilgub Jakarta dalam pertemuan yang berlangsung tertutup kemarin. Sebelumnya, Ridwan Kamil mendapatkan dua surat tugas untuk Pilkada 2024. Yaitu untuk maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat.

Dengan adanya kepastian bakal maju di Jakarta, maka surat tugas agar Ridwan maju di Pilgub Jawa Barat dianggap batal. Adapun kepastian Ridwan Kamil maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta melalui diskusi panjang. Sebab Partai berlogo pohon beringin menimbang-nimbang apakah akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat telah mencapai di atas 50 persen di beberapa lembaga survei. Sedangkan tingkat keterpilihan Ridwan Kamil di Jakarta berkisar di angka belasan persen.

Indikator politik pada Kamis, 27 Juli 2024, merilis sigi ihwal nama calon Gubernur pilihan masyarakat Jakarta. Peneliti utama Indikator politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan pada simulasi top of mind di PIlgub Jakarta, pada simulasinya Anies Baswedan bertengger di posisi puncak dengan raihan 39,7 persen.

Disusul Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tempat kedua dengan raihan 23,8 persen dan bekas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di tempat ketiga dengan 13,1 persen.

Pilihan editor: KIM Majukan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, PAN Usulkan Zita Anjani Cawagub