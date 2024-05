BNPT Tekankan Pentingnya Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Iklan

INFO NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya multilateralisme dalam penanggulangan terorisme dalam konferensi Global Security Forum (GSF) 2024, bertema “Strategic Competition: The Complexity of Interdependence”, di Doha, Qatar, pada 20-22 Mei 2024.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, Indonesia percaya akan semangat multilateralisme melalui kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman terorisme.

“Multilateralisme telah diadvokasi oleh PBB dengan disahkannya Strategi Penanggulangan Terorisme Global yang berfokuskan pada pencegahan terorisme, memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan kapasitas nasional untuk mengatasi ancaman terorisme,” ujarnya.

Andhika juga menekankan agenda bersama penting dilakukan untuk meningkatkan kerja sama internasional guna menghadapi ancaman terorisme.

“Kerja sama internasional adalah dan akan selalu menjadi prasyarat terwujudnya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan global,” kata Andhika.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, dalam menghadapi ancaman keamanan global, seluruh pihak dituntut untuk meningkatkan kerja sama internasional dan aktif dalam lingkup multilateral. Salah satunya melalui GSF 2024 sebagai platform untuk berbagi informasi, praktik baik dan mencari solusi bersama.

Konferensi ini juga menghadirkan pejabat tinggi pemerintah, diplomat, komunitas intelijen, pelaku industri, akademisi, dan jurnalis.

Selain terorisme, topik-topik lain yang dibahas pada konferensi ini adalah supply chain management, climate change as a threat multiplier, energy security, essential technologies such as high-end semiconductors, food insecurity, the practice of hostage-taking by state and non-state actors, termasuk dampak konflik timur tengah terhadap keamanan global.

Adapun kegiatan GSF 2024 merupakan event tahunan yang diadakan oleh the Soufan Center, sebuah organisasi non-profit independen yang menghasilkan penelitian, analisa, dan dialog strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan keamanan global, termasuk penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. (*)