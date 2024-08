Kolaborasi PINS dan CHT INFINITY Hadirkan Smart Pole Pertama di IKN

Iklan

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya, PT PINS Indonesia (PINS) bersama PT CHT INFINITY Indonesia (CHT INFINITY) menghadirkan tiang cerdas atau smart pole pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Sumbu Barat Istana Presiden, pada Jumat, 16 Agustus 2024 lalu.

Teknologi smart pole ini tersematkan berbagai fitur canggih seperti lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pintar, video surveillance, weather monitor, mobile network 4G/5G, wifi hotspot, digital signage, hingga EV charging station.

Smart pole ini berfungsi sebagai Proof of Concept (PoC) untuk pembangunan Smart City di IKN. Meskipun desain tiang terlihat minimalis, smart pole memiliki teknologi mutakhir yang mampu menyajikan berbagai fitur canggih dengan teknologi Artificial Intelligence of Things (AIoT), sebuah infrastruktur yang menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan.

Dengan teknologi ini, smart pole tidak hanya berfungsi sebagai penerangan jalanan yang efisien, tapi juga berperan dalam meningkatkan keamanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

CEO PINS, Roberto Surya Negara mengatakan, kerja sama antara PINS dan CTH INFINITY merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk mendukung visi Indonesia menuju era digital dan keberlanjutan. Dengan adanya smart pole, ia berharap dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih cerdas, aman, dan ramah lingkungan.

“Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai lampu jalan yang efisien, tetapi juga sebagai pusat data dan komunikasi yang dapat memberikan informasi real-time, mendukung keamanan, dan memberikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat di IKN,” kata Roberto.

Chairman CHT INFINITY Group, Sean Ishihara mengatakan, keberhasilan PoC ini semakin memperkuat kemitraan dengan PINS. Kesuksesan ini juga merupakan sebuah kemajuan besar setelah ajang demonstrasi Smart Solution di Rumah Teknologi pada bulan Januari 2024 lalu.

Terjalinnya kerja sama ini diharapkan dapat memperluas lanskap kolaborasi kedua perusahaan untuk menghadirkan teknologi canggih dan solusi cerdas di Indonesia, seperti layanan Cloud, 5G Private Networks, Data Center, solusi keamanan siber, dan lain sebagainya.

Kolaborasi antara PINS dan CHT INFINITY juga mempertegas pentingnya sinergi antara keahlian teknologi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama antar perusahaan lokal.

Dengan teknologi yang canggih dan berkelanjutan, smart pole diharapkan bisa menjadi fondasi bagi pengembangan infrastruktur kota cerdas yang lebih luas lagi di IKN, memperkuat posisi ibu kota baru sebagai simbol modernitas dan inovasi di Indonesia, serta menandai langkah penting dalam mewujudkan IKN sebagai kota cerdas terkemuka di dunia. (*)