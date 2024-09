Jurnalis Tempo Dapat Ucapan Ulang Tahun dan Hadiah dari Paus Fransiskus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica, mendapat kado spesial pada hari ulang tahunnya, Rabu, 11 September 2024. Salah satu pengisi siaran Podcast Bocor Alus Politik itu mendapatkan ucapan selamat dan doa langsung dari Paus Fransiskus.

Awalnya Cica dipanggil oleh Direktur Biro Pers Takhta Suci Vatikan Matteo Bruni, dan staf Komunikasi Takhta Suci Vatikan Salvatore, satu jam sebelum pesawat mendarat dari Dili, Timor Leste menuju Singapura. “Dia bilang ayo ikut aku ke depan,” kata Cica menceritakan melalui pesan suara WhatsApp pada Rabu Sore, 11 September 2024.

Cica tidak tahu pasti ajakan dari Matteo dan Salvatore untuk apa. Ia hanya bisa menerka-nerka panggilan mendadak itu, karena sebelumnya telah mendapatkan kejutan oleh staf dari media Vertikan beserta jurnalis dari Vertikan.

Kepada Cica, Matteo Bruni menyampaikan bahwa ia dipanggil langsung oleh Paus Fransiskus. Paus duduk di Row 1, bangku bisnis paling depan. Sedangkan Cica, duduk di Row 3, khusus untuk jurnalis. “Kamu dipanggil Paus bukan untuk wawancara, tapi Paus ingin mengucapkan happy birthday,” kata Cica menyampaikan ucapakan dari Matteo.

Mendengar ucapan itu, Cica kaget. Sebab sebagai penganut agama Katolik, bertemu dengan Paus Fransiskus merupakan momen paling menegangkan dan mendebarkan. “Matteo bilang, siapkan diri,” jelasnya.

Saat Matteo membuka gorden, Cica sudah berdiri tepat di belakang Paus, dan langsung menengok ke belakang, menyapa Cica dan mengucapkan selamat ulang tahun. "Hello Fransisca, happy birthday to you. You are a young journalist," ucap Cica mengenang kembali ucapan dari Paus asal Argentina itu.

Setelah Paus selesai mengucapkan selamat ulang tahun kepada Cica, ia jongkok di samping Paus. Paus lantas mengucapkan doa untuk Cica. “ I Will Pray For You,” kata Paus kepada Cica.

Cica langsung merespons dengan ucapan terima kasih kepada Fransiskus. “This is best give from God,” kata Cica kepada Paus.

Setelahnya, Paus langsung memberikan berkat di kening Cica, kemudian tanda salip di kening. Lantas Cica mengatakan agar Paus mendoakan negara Indonesia. “Please pray for my country, please pray for democratical country,” kata Cica kepada Paus.

Setelah mendoakan apa yang dikatakan Cica, Paus kembali mengucapkan happy birthday dan memberi beberapa hadiah berupa souvenir berisi pin Vatikan, rosario, dan souvenir hubungan antara Vatikan dengan Indonesia, berbentuk koin. “Kami juga sempat foto berdua,” jelas dia.

Usai Paus mengucapkan selamat ulang tahun, doa, dan hadiah untuk Cica, ia diantar kembali oleh Matteo ke tempat duduknya. Sambutan tepuk tangan dari kawan jurnalis, staf, hingga kepala departemen memberi ucapan selamat kepada Cica.

“Ini kesempatan sangat langka ada jurnalis yang dirayakan ulang tahunnya di atas pesawat,” kata mereka kepada Cica.

Adapun Cica merupakan Jurnalis Tempo yang berkesempatan mengikuti Perjalanan Apostolik Paus ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Cica telah mengikti perjalanan Paus dari Vatikan sejak 2 September lalu.

Paus tiba di Indonesia pada 3 September 2024. Perjalanan Paus akan berakhir pada Jumat, 13 September mendatang, setelah lawatannya ke Singapura.

