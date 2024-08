Perpisahan Yasonna Laoly di Kemenkumham: Potong Tumpeng hingga Swafoto dengan Anak Buah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-79 hari ini Senin 19 Agustus 2024. Yasonna Laoly menjadi inspektur upacara untuk kali terakhir sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dalam acara itu.

Dalam pidatonya, Yasonna menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran pegawai kementerian yang telah dia pimpin selama hampir 10 tahun di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Selamat tinggal buat saudara-saudari semua. Sampai bertemu kembali," kata Yasonna di lapangan kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan bahwa dirinya akan dilantik sebagai anggota DPR terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dia berjanji untuk memberikan perhatian yang baik kepada Kemenkumham jika sudah menjabat di Senayan.

Lebih lanjut, Yasonna menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di Kemenkumham yang telah berkontribusi selama masa kepemimpinannya. "All the best. Thank you very much," tuturnya.

Dalam upacaranya yang terakhir, Yasonna turut memberikan sejumlah penghargaan kepada pegawa Kemenkumham yang memiliki kinerja baik. Dia juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah lembaga mitra, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Arsip Nasional, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Berdasarkan pantauan Tempo, upacara dimulai sejak pukul 8.30 hingga 10.20. Di akhir acara itu, Yasonna turut memotong tumpeng dan menyerahkan sepiring nasi kuning kepada sejumlah mantan menkumham, seperti Amir Syamsuddin, Yusril Ihza Mahendra, dan Patrialis Akbar.

Tak hanya itu, Yasonna juga menyempatkan diri untuk berswafoto dengan pegawai Kemenkumham yang telah menantinya di pinggir mimbar utama. Dia juga berfoto dengan sejumlah petinggi Kemenkumham secara bergantian. Acara ditutup dengan acara musik dan penampilan marching band.

Setelah mengikuti upacara, Yasonna mendatangi ruang makan untuk mengicip kudapan, termasuk es cincau, didampingi Sekertaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto selama sepuluh menit. Kemudian, langkah Yasonna berlanjut menemui awak media untuk sesi wawancara.

Yasonna meninggalkan lokasi pada pukul 10.45. Kepada awak media, Yasonna mengaku berencana akan menggelar serah terima jabatan esok hari. "Nanti lihat besok," ujarnya sebelum meninggalkan kantor Kemenkumham.

Jokowi melakukan reshuffle kabinet hari ini. Ia telah melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham di Istana Negara. Selain Supratman, Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/ Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Daniel A. Fajri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

