Bamsoet Dukung Tour Der Sulawesi

*Ketum IMI': Mobil Klasik Tetap Asyik*

*JAKARTA* - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung event Mercedes-Benz Classic Club Indonesia (MCCI) ‘Tour Der Sulawesi’, yang akan berlangsung pada 23 Juni - 6 Juli 2024. Event tersebut juga telah dilepas secara simbolis di Kantor IMI Pusat GBK Senayan oleh Deputi Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat sekaligus EVP Motorsport dan Touring Mercedes-Benz Club Indonesia (MB Club INA) Erwin Indrianto dan Ketua Badan Pengawas sekaligus Plt Bendahara Umum IMI Pusat Jeffrey JP, serta Presiden MB Club INA I Made Yoga Mahardhika, dan Presiden MCCI Ayub Ilyas.

"Tour Der Sulawesi menggunakan kendaraan Mercedes-Benz tahun 1970an. Menjadi bukti bahwa mobil klasik tetap asyik. Tetap tangguh dan bisa diandalkan untuk melintasi berbagai kontur jalanan. Sekaligus menjadi bukti bahwa mobil klasik tak selamanya hanya ditaruh di garasi saja. Jika dirawat dengan baik, mobil klasik juga sangat nyaman untuk dikendarai," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu, 16 Juni 2024.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, 'Tour Der Sulawesi’ akan melakukan perjalanan awal melintasi Makassar - Gorontalo - Manado - Kendari - Makassar. Jarak tempuh sekitar 8.500 km. Mengeksplore berbagai destinasi wisata, keindahan alam, hingga kekuatan potensi ekonomi berbagai daerah yang dilalui.

"Tak lupa juga melaksanakan dan mengkampanyekan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Serta mensupport ekonomi kreatif dengan membuka dan memperbesar lapangan kerja untuk para montir, builder, bengkel, hingga UMKM pengadaan sparepart, di berbagai daerah yang dilalui," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memfasilitasi kegiatan touring dari berbagai membernya, MB Club INA dengan dukungan IMI Pusat juga akan menyelenggarakan Jambore Nasional pada 27-29 September 2024 di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali. Mengusung tema Harmony in Motion: Celebrating Mercedes-Benz Passion and Milestones. Sebagai bagian Road to Mercedes Benz World Day, sekaligus Pemecahan Rekor MURI 1.000 Mobil Mercedes-Benz dengan konvoi terpanjang di Indonesia melewati tol laut Bali Mandara.

"Jambore Nasional akan dihadiri sekitar 116 klub Mercedes-Benz dari seluruh Indonesia dan lebih dari 10 klub dari 2 negara. Sekitar 10.000 anggota klub dan 10.000 pengunjung dari masyarakat umum akan bergabung dalam keseruan event ini. Tak hanya memperingati 2 dekade berdirinya MB Club INA, event ini juga bisa memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat Bali," ujar Bamsoet. (*)