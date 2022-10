Masuk Daftar Mutasi Pati Polri, Kombes Adi Vivid Jadi Direktur Tindak Pidana Siber Mabes Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Polri resmi mengumumkan daftar mutasi pati Polri baru. Rotasi itu tertuang dalam telegram rahasia (TR) Kapolri Nomor ST/2134/X/KEP./2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Salah satunya pada jabatan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang kini dipimpin Komisaris Besar Polisi Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

Dalam TR yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada itu, Vivid diangkat menggantikan Brigjen Asep Edi Suheri yang dalam TR itu diangkat menjadi Wakil Kepala Bareskrim Polri. Dengan pengangkatan ini, pangkat Vivid akan dinaikkan setingkat lebih tinggi menjadi bintang satu atau Brigadir Jenderal.

Dilansir dari berbagai sumber pria bernama lengkap Adi Vivid Agustiadi Bachtiar itu merupakan pria kelahiran Purwodadi, 12 Agustus 1977. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1998.

Pria yang kini berusia 45 tahun itu pun diketahui merupakan putra dari mantan Kapolri era Presiden Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Da'i Bachtiar.

Karir Adi Vivid di kepolisian pun terbilang cukup moncer. Dia merupakan peraih pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) pertama di angkatannya.

Jabatan terakhirnya adalah Pamen SSDM Polri dengan penugasan di Setmilpres sebagai Ajudan Presiden RI, Joko Widodo.

Adi Vivid pun diketahui banyak berpengalaman di bidang reserse. Dia pernah memegang sejumlah jabatan strategis. Mulai dari Pamapta II Polres Cimahi, Kanit Curanmor Satreskrim Polres Cimahi, Kanit Patwal Satlantas Polres Bandung Barat, Kasat Reskrim KPPP Tanjung Perak, Kanit Moneter Perbankan Subdit Ekonomi Polda Jatim, dan Kanit Ekspor Impor Subdit Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim.

Untuk jabatan di tingkat Polsek, Adi Vivid juga pernah mengemban amanah menjadi Wakapolsek Bandung Wetan Polres Bandung Tengah, Kapolsek Padalarang Polres Cimahi, Kapolsektif Majalaya Polres Cimahi, hingga Kapolsekta Wonokromo Polresta Surabaya Selatan.

Vivid juga pernah mengemban jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah Kasat Binmas Polreta Bekasi Kota, Kapolsek Metro Taman Sari, Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Wakapolres Metro Jakarta Utara.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi adanya surat telegram ini. Ia menjelaskan bahwa mutasi tersebut adalah hal yang alamiah.

"TR tersebut adalah tour of duty and tour of area, mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi Polri dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi," kata Dedi saat dihubungi Senin 10 Oktober 2022.

Berikut daftar mutasi Pati Polri yang diterima Tempo:

1. Irjen Nico Afinta diangkat dalam jabatan baru sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri

2. Irjen Teddy Minahasa Putra Kapolda Sumbar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jawa Timur

3. Irjen Rusdi Hartono, Widyaiswara utama Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sumatera Barat

4. Brigjen Asep Edi Suheri, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri

5. Kombes Adi Vivid Agustiadi Bachtiar diangkat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

