Menilik Inisial S yang Disebut Airlangga Hartarto Bakal Mendampingi Ridwan Kamil

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM sudah menyepakati bakal calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Airlangga menyebut bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan berinisial S.

“Sudah ada (bakal cawagub RK). Sementara inisialnya S,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Lantas, Siapakah inisial S yang mendampingi Ridwan Kamil?

Ihwal inisial S, Airlangga memastikan bahwa S bukanlah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu maupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman. Nama keduanya sempat mengemuka ketika PKS berencana bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk menghadapi Pilkada Jakarta.

“None of the above (tidak seorang pun dari mereka),” kata Airlangga, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sebagai orang berinisial S itu. Eddy mengaku bahwa Suswono menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan KIM Plus untuk menjadi calon wakil gubernur. Namun, dia mengatakan KIM belum resmi mengusung Suswono.

"Saya dengar memang beliau yang diusulkan. Tetapi kepastiannya tunggu pengumuman resmi KIM," kata Eddy Soeparno dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H. Wibowo mempersilakan publik untuk mencari tahu siapa sosok S yang disebut Airlangga. Menurut dia, sosok berinisial S bisa merujuk ke siapa saja, termasuk tokoh PKS. Namun, dia enggan menyebut dengan tegas siapa orang berinisial S itu.

Dradjad juga menyambut baik wacana PKS untuk merapat ke kubu KIM untuk mendukung Ridwan Kamil. "Jika PKS siap bergabung tentu akan bagus sekali. Ahlan wa sahlan (selamat datang)," ujar Dradjad dalam pesan tertulisnya via WhatsApp.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil, Eks Gubernur Jawa Barat memastikan dirinya akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Keputusan itu disampaikan Ridwan Kamil usai mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Selain itu, KIM sudah memastikan akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Namun, mereka belum mengumumkan cawagub Ridwan Kamil. Di tengah jalan, PKS disebut-sebut merapat ke KIM. Padahal PKS awalnya akan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta.

Tempo mendapatkan informasi bahwa anggota Koalisi Indonesia Maju sudah menyepakati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Suswono, sebagai bakal cawagub Ridwan Kamil. Sejumlah petinggi KIM yang ditemui oleh Tempo sepanjang pekan ini membenarkan informasi tersebut.

Beberapa sumber Tempo di KIM mengatakan koalisinya memilih kader PKS di posisi cawagub karena partai ini menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Adapun Suswono dipilih sebagai jalan tengah dari dua faksi di PKS yang disebut-sebut berbeda sikap dalam menghadapi Pilkada alias Pilgub Jakarta. Faksi pertama tetap hendak mengusung Anies sebagai calon gubernur. Faksi lainnya memutuskan untuk bergabung ke poros Partai Gerindra.

Suswono pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian di periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 hingga 2014. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009. Ia terpilih menjadi anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Tengah IX, yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.

KHUMAR MAHENDRA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

