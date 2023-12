Kampanye di NTB, Ganjar Pranowo Bicara soal Aksesibilitas Kelompok Disabilitas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Ganjar Pranowo berkampanye di Graha Futsal, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, pada Ahad pagi, 3 Desember 2023. Di sana Ganjar menemui kelompok disabilitas Lombok dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023.

Pada pertemuan tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku menerima beberapa masukan terkait kesetaraan hak aksesibilitas kaum disabilitas khususnya di ruang-ruang publik. Mereka merasa, kata Ganjar, bahwa selama ini kebutuhan akses disabilitas acapkali terpinggirkan.

“Di sini udah pakai kursi roda, Pak, tapi saya sulit untuk naik tangga, Bapak tolong berikan akses. pak saya tunanetra, tolong pak saya berikan jalan ada tandanya dan kami tau," kata Ganjar menirukan masukan-masukan dari kelompok disabilitas itu dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 3 Desember 2023.

Ganjar menyebut ruang-ruang publik yang ada kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dia berjanji akan mendorong penyediaan inklusivitas infrastruktur di ruang publik.

“Seperti ruang publik dan kantor-kantor pemerintahan yang ramah bagi penggunanya, termasuk disabilitas pada masa pemerintahannya mendatang,” kata Ganjar.

Ganjar Pranowo mengklaim ingin kaum disabilitas mempunyai kesetaraan dalam segala aspek, seperti pendidikan, ruang publik, hingga ekonomi sehingga penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dia menyebut salah satu upayanya adalah akan melibatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pembangunan infrastruktur akses publik ketika terpilih menjadi presiden 2024.

"Maka saya sedikit punya pengalaman pada saat jadi gubernur waktu itu kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kami ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di samping kelompok perempuan dan anak, inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga mendaku terlibat dalam perencanaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jawa Tengah tentang penyandang disabilitas terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pada kesempatan itu Ganjar Pranowo memberikan ratusan kursi roda sebagai bentuk dukungan kepada penyandang disabilitas. Sebelumnya, ia juga memanfaatkan momentum car free day Jalan Udayana untuk berolahraga sekaligus menyapa masyarakat di sela kegiatan kampanye.

