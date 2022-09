GPI Gelar Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Siang Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pemuda Islam (GPI) bakal menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, siang ini pukul 13.00 WIB.

"Menolak harga BBM dan menolak keras produk UU kemasan oligarki (RUU KUHP)," bunyi poster aksi yang dikirimkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat GPI, Khoirul Amin kepada Tempo, Senin, 5 September 2022.

Khoirul menjelaskan pihaknya telah menggelar pra aksi sebelumnya di depan markas GPI Menteng malam tadi. Pra aksi yang dihadiri beberapa orang itu diwarnai dengan pembakaran ban di tengah jalan.

Selain GPI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menyatakan bakal berdemo di depan Istana Merdeka pada siang nanti dengan membawa tuntutan yang sama. PMII menyatakan bakal ada 2.000 kadernya yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demo.

"Kami sebagai PMII sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami mengutuk keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat," kata Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 4 September 2022.

Sebelumnya, pada Sabtu kemarin Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Anggota DPR Ingatkan Efek Domino Imbas Kenaikan Harga BBM

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.