Ketua The Jakmania Minta Ridwan Kamil Temui Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno mengatakan rencana bakal calon gubernur Ridwan Kamil menemui The Jakmania tergantung pada klub Persija. Diky meminta Ridwan Kamil menemui Persija terlebih dahulu sebelum bertemu The Jak.

“Jadi kayanya lebih cocok Pak Ridwan Kamil ketemunya Persija dulu,” kata Diky saat dihubungi, Ahad, 1 September 2024.

Menurut Diky, secara prinsip The Jakmania fokus ke Pesija. Sehingga The Jakmania akan mengikuti apa kata Persija. “Tergantung Persija-nya dulu. Itu aja.”

Ridwan Kamil mengatakan ia masih mencari waktu bertemu dengan The Jakmania. Pria yang disapa Kang Emil ini mengatakan akan mengurus segala aspek, termasuk budaya olahraga Jakarta yang meliputi Persija dan The Jakmania.

Namun, ia tidak ingin membawa isu sepak bola ke ranah politik. “Saya juga tidak mau terlihat seolah-olah memanfaatkan sepak bola untuk hal-hal yang sifatnya politis. Tapi pasti itu bagian yang diurus,” kata Ridwan Kamil saat acara peluncuran relawannya di Jakarta Selatan, Ahad, 1 September 2024.

Sebelumnya, Kang Emil mengatakan berencana menemui pengurus kelompok suporter Persija, The Jakmania. “Semua nanti didatangi. Semua warga Jakarta kami ajak silaturahmi. Secepatnya,” kata Ridwan Kamil di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dia juga berencana segera mengubah domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Bandung ke Jakarta.

Selama ini, The Jakmania dan pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh, sering berkonflik terutama usai pertandingan.

Sementara Ridwan Kamil dikenal merupakan seorang Bobotoh. Identitas ini melekat pada diri Kang Emil dan ditengarai sebagai penghalang dukungan suara baginya di Pilkada Jakarta.

Desty Luthfiani berkontribusi dalam tulisan ini.

