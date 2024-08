Profil Ronal Surapradja, Aktor dan Komedian yang Diusung PDIP jadi Cawagub Jabar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus komedian Indonesia, Ronal Surapradja turut meramaikan kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat (Jabar). Dia resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon wakil gubernur, mendampingi Jeje Wiradinata

Keduanya telah didaftarkan ke Kantor KPU Jawa Barat, pada Kamis malam, 29 Agustus 2024, pukul 23.30 WIB oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Jeje dan Ronal tidak hadir dalam penyerahan berkas tersebut. Meski begitu, keduanya menyampaikan kesediaan pencalonan lewat video streaming.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Abdy Yuhana mengatakan pasangan calon yang didaftarkan adalah kader partai.

“Kami hadir tentunya dalam proses tahapan pilkada ini untuk mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan,” kata dia, Kamis, 29 Agustus 2024.

Pasangan Jeje dan Ronal adalah dua kader PDIP dengan latar belakang yang berbeda. Jeje merupakan Bupati Pangandaran selama dua periode, sedangkan Ronal adalah kader baru PDIP yang sebelum terjun ke dunia politik, berprofesi sebagai artis, penyiar, dan presenter kondang Tanah Air.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai calon wakil gubernur Jawa Barat itu, berikut rangkuman informasi mengenai profil Ronal Surapradja.

Profil Ronal Surapradja

Ronal Sunandar Surapradja atau yang lebih dikenal sebagai Ronal Surapradja adalah seorang artis serba bisa yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia lahir pada 26 Mei 1977 dan memiliki nama panggilan Ronaldisko di dunia hiburan Tanah Air.

Pada Pemilu 2024, Ronal memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dia maju dalam pemilihan calon anggota legislatif (caleg) Kabupaten Garut, Tasikmalaya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dia mengaku ingin mengabdi dan memajukan tanah kelahirannya, yaitu Kabupaten Garut, karena memiliki potensi untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Nama Ronal di industri hiburan Indonesia mulai naik ketika menjadi penyiar radio Jak FM dan berada dalam acara komedi Extravaganza di TransTV. Saat ini, Ronal merupakan anggota dari The Prediksi, klub motor yang didirikan oleh Andre Taulany, komedian dan mantan vokalis band musik Stinky.

Dalam komunitas itu, Ronal mendapat julukan El Kolbu. Julukan itu lahir saat touring perdana The Prediksi. Saat itu, para anggota The Prediksi mengadakan pesta makanan laut atau seafood.

Ronal yang memakan banyak hidangan laut tersebut kemudian kolesterolnya kambuh. Alhasil ia mendapat julukan El Kolbu, plesetan dari kolesterol kambuh.

Sepanjang kariernya menjadi selebritas, Ronal telah membintangi berbagai judul film dan acara televisi populer. Adapun film yang pernah dibintangi Ronal antara lain Janji Joni (2005), Dunia Lain: The Movie (2006), The Wedding and Bebek Betutu (2015), dan Mau Jadi Apa? (2017).

Sementara itu, beberapa acara televisi yang pernah dipandunya, antara lain Extravaganza, Indonesia Lawak Klub, Waktu Indonesia Bercanda, dan Bincang Bintang. Dia juga pernah memandu acara Klab Dangdut, Liga Spanyol, Cuap Cuap Seru, 1000 Tanya, Go Healthy, dan lain sebagainya.

Sebagai seorang penyiar, Ronal tercatat pernah memimpin beberapa siaran Radio. Mulai dari Rese FM Bandung, Oz Radio Bandung, dan 101.0 Jak FM bersama Tike Priatnakusumah. Beberapa tahun terakhir, Ronal mencoba menggeluti dunia fashion. Berawal dari corat-coret di kertas dan kain, ia kemudian mengaku tertarik pada kain nusantara seperti batik, lurik, dan tenun.

Ia kemudian mulai serius dalam merancang busana sambil mengeksplorasi berbagai motif dan kain Indonesia. Ia akhirnya membuat label pakaiannya sendiri, “Lawlaka.” Awalnya, pakaian yang dirancang hanya khusus untuk kegiatan keagamaan saja, namun kemudian ia mengembangkan desainnya untuk dipakai sehari-hari

AHMAD FIKRI | SUKMA KANTHI NURANI, berkontribusi dalam artikel ini.

