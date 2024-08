NeutraDC Summit 2024 Eksplorasi Peran AI dan Data Center

Iklan

INFO NASIONAL - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) yang merupakan perusahaan penyedia ekosistem data center, akan kembali menggelar NeutraDC Summit 2024 di Bali, pada 26 Agustus 2024. Perhelatan ini juga mengundang para pelaku bisnis teknologi, inovator teknologi, dan pakar industri yang akan membahas mengenai “The Other Side of AI”.

CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F menjelaskan, gelaran NeutraDC Summit 2024 ini merupakan yang kedua bagi NeutraDC untuk mempertemukan para pakar industri data center dan akan membahas mengenai peluang bisnis di industri penyimpanan data ini. Neutra DC 2023 yang berlangsung tahun lalu telah membahas mengenai penyedia data center yang berkomitmen terhadap sustainability.

"Pada tahun ini, sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam mengeksplorasi lebih lanjut kebermanfaatan Artificial Intelligence (AI), kami ingin mengupas tuntas mengenai peluang sebagai penyedia AI yang berkelanjutan,” kata Andreuw.

Dengan mengangkat topik “The Other Side of AI”, NeutraDC Summit 2024 akan memberikan banyak wawasan baru dan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi dengan pemimpin industri dari berbagai sektor. Termasuk penyedia layanan keuangan yang mengintegrasikan AI, perusahaan media Over The Top (OTT), serta penyedia layanan cloud yang mengoptimalkan operasi pusat data dengan AI.

Acara ini juga akan menghadirkan para regulator dan stakeholder untuk berbagi informasi dan pandangan mengenai regulasi yang berkembang terkait etika AI dan privasi data. Andreuw mengatakan dalam perkembangan AI yang pesat ini, peran pusat data menjadi semakin vital.

Pusat data memberikan infrastruktur dan daya komputasi yang diperlukan untuk memproses data dalam jumlah besar, melakukan perhitungan yang kompleks, dan memberikan wawasan atau informasi secara real-time. "Sebagai teknologi yang telah menjadi game-changer, AI memiliki peran tersendiri dalam mendorong otomatisasi, memperkuat pengambilan keputusan, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan yang lebih cepat,” ujar Andreuw

Acara ini terbuka bagi para senior executive, inspiring leader, innovative company, OTT, cloud players, atau lembaga pemerintahan untuk dapat menghadiri sesi panel diskusi serta membangun jaringan. Peserta perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di laman website neutradc.com dengan langkah berikut:

1. Kunjungi situs web resmi NeutraDC di www.neutradc.com (http://neutradc.com)

2. Temukan halaman registrasi Summit dan isi formulir dengan informasi yang diminta

3. Klik register pada formulir dan tunggu email konfirmasi registrasi dari NeutraDC

4. NeutraDC akan kembali mengirimkan email sebagai bukti peserta telah terdaftar dan akan mendapatkan barcode untuk ditunjukkan saat registrasi ulang di lokasi acara.

Melalui acara ini, seluruh peserta akan mengeksplorasi peran kritis pusat data dalam mendukung pertumbuhan AI, serta kebutuhan akan solusi pusat data yang scalable, aman, dan berkelanjutan. "NeutraDC Summit 2024 lebih dari sekadar acara melainkan akan menjadi platform kolaborasi dan inovasi yang menghadirkan berbagai pemikiran terdepan dari lintas sektor," kata Andreuw. (*)