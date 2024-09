Pertemuan Megawati-Prabowo Disebut Bakal Bahas Topik Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebutkan bakal membahas topik tak jauh dari urusan kebangsaan.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PDIP Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim saat menanggapi kelanjutan wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

Jika dua sosok itu bertemu, Chico menyampaikan, topik yang akan dibahas tidak akan jauh dari urusan kebangsaan. Menurut dia, permasalahan nasional, termasuk kemiskinan dan kesejahteraan, akan menjadi isu yang turut dibahas.

"Saya rasa pembicaraannya akan lebih ke arah sana," ujar Chico kepada Tempo, Senin, 16 September 2024.

Chico pun berharap agar pertemuan Megawati-Prabowo dapat menurunkan ketegangan politik usai pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia juga berharap agar agenda itu turut mencairkan suasana menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

“Mudah-mudahan ini suatu hal yang banyak ditunggu oleh masyarakat,” kata dia. “Bu Mega menanggapi positif terkait rencana pertemuan.”

Chico mengatakan, komunikasi antara dua tokoh itu terjalin lewat perantara masing-masing, yakni Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sebagai perwakilan Megawati dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mewakili Prabowo.

Namun, Chico belum dapat memastikan kapan pertemuan Megawati-Prabowo dapat terjadi. Dia memperkirakan, pertemuan itu bakal digelar dalam waktu dekat.

"Terkait dengan kapannya sampai hari ini memang belum terjadwalkan. Kita tunggu saja," kata Chico.

Senada Chico, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyebut pertemuan antara Megawati-Prabowo menjadi salah satu agenda yang paling banyak dinantikan masyarakat.

"One of the most anticipated meeting di dalam konteks politik Indonesia pasca pemilu 2024 kemarin," kata Seno kepada Tempo.