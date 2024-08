Kehadiran KIM Plus dan Potensi Anies Baswedan Kehilangan Dukungan Partai di Pilgub Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung kader Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Kehadiran KIM sebagai motor pendukung RK membuat banyak partai berpotensi masuk ke dalam koalisi gemuk KIM Plus, seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Survey and Polling Indonesia Igor Dirgantara, Anies Baswedan terancam kehilangan dukungan partai di Pilgub Jakarta karena kehadiran KIM Plus.

"Ya itu (kehilangan dukungan partai) potensial, kalau KIM Plus memang bisa terwujud, Anies Baswedan pasti terjepit," kata Igor saat dihubungi pada Senin, 5 Agustus 2024 seperti dikutip Antara.

Kondisi ini yang membuat Anies perlahan ditinggalkan partai-partai yang sebelumnya mendukungnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Igor mengatakan Anies bisa saja tetap maju dalam Pilgub Jakarta jika PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap berseberangan dengan KIM.

Meski demikian, masalah baru akan terjadi yakni perebutan kursi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies. Menurut Igor, PDIP akan sulit menerima Anies jika calon wakil gubernur yang dicalonkan berasal dari PKS.

"PKS itu menginginkan duet Anies dengan Sohibul Iman tapi pasti ada resistensi dari PDIP karena PDIP pasti maunya kadernya (jadi cawagub)," kata dia.

Karena kondisi tersebut, Igor yakin kondisi Anies yang terjepit ini akan memuluskan langkah RK bersama KIM dalam memenangi Pilgub Jakarta.

Gerindra Bantah KIM Plus Dibentuk untuk Jegal Anies

Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan KIM Plus sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai cagub di Pilgub Jakarta 2024. Dasco membantah KIM Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan maju kembali sebagai calon petahana di Pilgub Jakarta.

Menurut Dasco, pembentukan KIM Plus di Jakarta bukan hanya untuk memenangkan Pilgub. “KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada,” kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024.