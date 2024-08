Rekam Jejak Angela Tanoesoedibjo, Ketum Perindo yang Gantikan Hari Tanoe

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo menetapkan Ketua Harian Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo sebagai ketua umum (ketum) baru. Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan hasil Mukernas itu secara langsung di hadapan kader-kadernya.

"Saya akan menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi ketua umum Partai Perindo," kata Hary Tanoe saat penutupan Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Hary menilai bahwa Angela yang juga putrinya itu merupakan sosok anak muda yang dapat membangun partainya lebih baik. Hary menyebut meski masih berusia 37 tahun, Angela mampu berkomunikasi dengan pemuda lain untuk mendukung Partai Perindo.

Lebih lanjut, Hary menyampaikan bahwa dirinya masih tetap berada dalam partai sebagai ketua Majelis Persatuan Partai Perindo.

Dia menyebut pelantikan Angela akan bersamaan dengan pelantikan pengurus yang lain dan dilakukan saat peringatan ulang tahun Partai Perindo ke-10 pada 8 Oktober mendatang.

Setelah memberikan pengumuman itu, Hary menyerahkan surat rekomendasi secara simbolik kepada Angela. Kemudian, Angela memberikan pidato untuk kader-kadernya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Majelis Persatuan Partai, Bapak Hary Tanoesoedibjo, dan seluruh pengurus partai," ucap Angela.

Adapun Mukernas Perindo berlangsung selama tiga hari pada 29-31 Juli 2024. Sejumlah tokoh hadir sebagai bintang tamu dalam mukernas itu, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Profil Angela Tanoesoedibjo

Dilansir dari Tempo, Angela adalah putri sulung keluarga konglomerat sekaligus pengusaha media Hary Tanoe. Ia lahir pada 3 April 1987 di Ottawa, Kanada dan sudah memiliki suami bernama Michael Dharmajaya yang menikah pada 2012.

Ia berhasil lulus dari University of Technology Sydney dan menyandang status Sarjana dengan gelar Bachelor of Arts in Communications (Media Arts and Productions) pada 2008.

Lalu, ia melanjutkan pendidikannya di University of New South Wales, Australian School of Business pada 2010 untuk meraih gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan.

Angela memulai kariernya di industri media dan hiburan sejak 2008 dengan mendirikan majalah HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine. Kala itu, ia juga menjabat menjadi Direktur PT MNI Entertainment.