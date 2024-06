Tiket Digiland Run Terjual Empat Ribu Lembar di Hari Pertama

Iklan

INFO NASIONAL – Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersiap kembali menggelar Digiland 2024. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini bakal dimeriahkan dengan Digiland Run pada 28 Juli di Plaza Barat Senayan.

Kendati penyelenggaraannya masih satu bulan ke depan, penjualan tiket ajang lari tersebut sangat diminati masyarakat. “Lebih dari 1.000 tiket flash sale dan 3.000 tiket early bird telah terjual pada hari pertama,” ujar SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza, dalam rilisnya, Selasa, 11 Juni 2024.

Peminat yang belum mendaftar tak usah khawatir. Reza mengatakan bahwa registrasi Digiland Run 2024 masih dibuka hingga 23 Juli 2024. Telkom menargetkan 10 ribu peserta meramaikan Digiland Run ini.

Tiket yang ditawarkan mulai dari Rp390 ribu untuk kategori 5K, Rp490 ribu untuk kategori 10 K, dan Rp590 ribu untuk kategori Half Marathon. Terdapat juga diskon menarik hingga 50 persen di awal masa pendaftaran yang kini sedang berlangsung hingga 12 Juni 2024.

Digiland Run menggandeng Daniel Mananta, Melanie Putria, dan Yura Yunita sebagai brand ambassador. Digiland Run 2024 juga bekerja sama dengan D&D Sport sebagai race organizer dan akan menyajikan berbagai unsur teknologi digital dalam momen olah raga lari.

“Sebagai Brand Ambassador Digiland Run 2024, kami ingin menyebarluaskan berbagai hal positif yang kami dapatkan dari lari, seperti badan yang sehat, mental yang sehat, energi positif, dan teman-teman baru. Hal terpenting yang kami dapatkan dari aktivitas lari adalah merasakan berbagai kebahagiaan,” ujar Melanie Putria.

“Bukan hanya untuk kesehatan agar tetap terus fit, lari juga dapat memicu rasa bangga. Karena dengan berlari, kami juga turut merasakan rasa kemenangan kecil. Selain itu, dalam Digiland Run, kita juga mendapatkan hal-hal lain seperti entertainment yang dapat dinikmati oleh peserta lari setelah event Digiland Run 2024 ini,” Daniel mengimbuhkan.

Digiland Run merupakan bagian dari acara yang lebih besar, Digiland. Acara tahunan dari Telkom ini berlangsung selama dua hari di Tennis Indoor Senayan dan Plaza Barat Gelora Bung Karno, 27 dan 28 Juli 2024.

Digiland 2024 mengusung tema “Elevating Your Future”. Ragam acara yang ditampilkan adalah Digiland Conference, Music Festival, Digital Land, Sustainability Land, serta Pasar Rakyat dan UMKM.

Digiland Conference yang akan dilaksanakan pada 27 Juli 2024 di Tennis Indoor Senayan, mengusung tema utama “Rising Above The Uncertainties”. Melalui tema tersebut, Telkom memberikan semangat kepada generasi muda agar tidak takut menghadapi situasi yang terjadi. Generasi muda dapat belajar dan memperlengkapi diri menghadapi situasi apa pun.

Digiland Conference akan terbagi dalam enam sesi antara lain, Elevating Your Future, Elevating Your Enterprise, Elevating Your Business, dan Elevating Your Passion. Beberapa narasumber inspiratif dan mumpuni yang akan memberikan insight pada Digiland Conference, di antaranya Cinta Laura, Denny Sumargo, Chelsea Islan, Angga Sasongko, Mira Lesmana, dan narasumber inspiratif lainnya. Konferensi ini juga turut menghadirkan sesi podcast dengan narasumber utama, Podcast Agak Laen.

Selanjutnya untuk Music Festival, berbagai artis nasional seperti David Bayu, The Changcuters, Saykoji, Yura Yunita, Marion Jola, Nassar, dan Sal Priadi juga turut memeriahkan Digiland 2024 pada 27-28 Juli 2024 mendatang di Istora Senayan. Lebih dari 50 tenant Pasar Rakyat dan UMKM Binaan Telkom juga akan dihadirkan sebagai wujud dukungan Telkom terhadap para fondasi perekonomian digital Indonesia.

“Digiland 2024 merupakan momentum Telkom dalam memaknai hari lahir ke-59 tahun sekaligus bentuk persembahan kami bagi masyarakat,” kata Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah.

Adapun pemilihan tema “Elevating Your Future”, Ririek menjelaskan, sebagai wujud keyakinan TelkomGroup bahwa melalui pemanfaatan teknologi digital, digitalisasi akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. “Membuat Indonesia bisa melakukan leapfrog untuk setara dengan negara lainnya,” ujarnya.

Kunjungi media sosial @digilandid untuk informasi lebih lanjut dan segera dapatkan tiketnya di https://digiland.telkom.co.id untuk bergabung dalam kemeriahan Digiland 2024. (*)