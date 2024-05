PKB Akui Ada Komunikasi dengan Sudirman Said untuk Pilkada Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangikat Bangsa atau PKB mengatakan tengah menjalin komunikasi dengan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk Pilkada Jakarta 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan dirinya belum mendapatkan update alias informasi terbaru soal komunikasi partainya dengan Sudirman Said.

Namun, dia memang mendengar kabar ada komunikasi antara mantan calon Gubernur Jawa Tengah itu dengan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB Jakarta.

"Saya dengar kabar mereka (DPW PKB), katanya SS juga komunikasi, katanya. Tapi saya enggak tahu," kata Huda, sapaannya, saat dihubungi Tempo pada Jumat, 24 Mei 2024.

Ketua DPW PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas, membenarkan bahwa ada komunikasi politik dengan Sudirman Said. Adapun komunikasi tersebut mengenai Pilkada Jakarta 2024.

"Iya (ada komunikasi dengan Sudirman Said), via telpon iya, via WA (WhatsApp) iya," ucap Hasbiallah saat dihubungi Tempo secara terpisah, Jumat.

Dia menuturkan, komunikasi tersebut membahas berbagai hal. Misalnya, mengajak untuk bertemu.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah nama masuk dalam bursa cagub DKI Jakarta dalam penjaringan PKB. Nama yang santer dibicarakan adalah mantan calon presiden Anies Baswedan serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Selain itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sempat menawarkan Sudirman agar mendaftar Pilkada DKI lewat partainya. Namun, Sudirman harus mendaftarkan diri lewat mekanisme penjaringan yang dilakukan PKB.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul saat Sudirman Said disebut-sebut akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Kala itu, Sudirman direncanakan menggandeng Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri.

Namun, belakangan tim relawannya menyatakan Sudirman batal mencalonkan diri dari jalur independen. Kendati demikian, relawan Sudirman Said terus berkonsolidasi dengan partai politik.

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menuturkan kredibilitas Sudirman tak perlu diragukan. Dia mengklaim, Sudirman adalah figur yang potensial dan pas untuk memimpin Kota Jakarta yang akan mengalami transisi fundamental.



