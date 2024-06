Presiden Jokowi Blusukan ke Pasar PPM Sampit, Tegaskan Harga Pangan Stabil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di kabupaten di Kalimantan Tengah, Rabu 26 Juni 2024. Presiden Jokowi menyempatkan untuk berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit dan melihat kondisi serta sempat mengecek harga kebutuhan pokok.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meninjau langsung ke pasar PPM Sampit. Presiden blusukan dan menyapa serta menanyakan harga bahan pangan kepada pedagang di pasar tersebut. "Saya lihat harga di pasar sini, sama seperti di Jawa," ujar Presiden Jokowi saat berdialog dengan pedagang .

Baca Juga: Menelisik Alasan Jokowi Meminta Menjaga Turbulensi Politik Jelang Pergantian Kepemimpinan

Menurut Presiden, berdasarkan hasil pantauannya, harga bahan pangan di pasar PPM Sampit hampir sama dengan harga pangan di Pulau Jawa. Ini menandakan harga pangan di wilayah tersebut aman dan stabil. Dicontohkannya, harga bawang merah Rp40 ribu per kilo, bawang putih Rp40 ribu per kilo, daging ayam potong Rp 38 ribu dan harga cabai rawit Rp 45 ribu per kilo.

Presiden Jokowi menyatakan, dengan stabilnya harga pangan saat ini, kawasan Kotawaringin Timur tidak memiliki kendala terutama yang berhubungan dengan distribusi bahan pangan sekalipun sebagian besar bahan pangan dipasok dari Pulau Jawa. "Faktanya masih sama seperti di Jawa. Intinya pasokan, distribusi sembako di Kotim lancar. Saya juga kaget kok hampir sama seperti di Jawa, " tegasnya. Seusai meninjau pasar, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung meninjau bantuan pompanisasi di Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

KARANA WW

Pilihan Editor: