Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana 2024 Jenjang D3 dan S1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Mercu Buana telah menetapkan biaya studi mahasiswa baru jenjang diploma tiga (D3) dan sarjana (S1). Biaya studi tersebut berlaku bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler satu dan kelas internasional tahun akademik 2024/2025.

Biaya studi D3 dan S1 Universitas Mercu Buana ditawarkan dalam bentuk paket uang kuliah semester satu yang dibayar lunas dan paket uang kuliah semester satu yang diangsur enam kali. Bagi mahasiswa S1 yang memilih skema pembayaran lunas akan mendapatkan potongan Rp600.000, sedangkan bagi program D3 sebesar Rp300.000.

Selanjutnya, pada semester dua hingga delapan, mahasiswa diharuskan membayar uang biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) pokok per semester, biaya per satuan kredit semester (SKS), uang kemahasiswaan per tahun, biaya daftar ulang sebesar Rp250.000, dan biaya konversi bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sebesar Rp1.500.000.

Khusus biaya kuliah semester dua hingga delapan bisa diangsur sebanyak tiga kali. Namun, untuk ketentuannya menyesuaikan kebijakan bagian keuangan kampus.

S1 Desain Produk

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp22.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp3.016.000 (angsuran 2), Rp3.016.000 (angsuran 3), Rp3.016.000 (angsuran 4), Rp3.016.000 (angsuran 5), dan Rp3.016.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.600.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Desain Interior

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp16.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp17.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp18.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.416.000 (angsuran 2), Rp2.416.000 (angsuran 3), Rp2.416.000 (angsuran 4), Rp2.416.000 (angsuran 5), dan Rp2.416.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp4.200.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Desain Komunikasi Visual

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp22.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp3.016.000 (angsuran 2), Rp3.016.000 (angsuran 3), Rp3.016.000 (angsuran 4), Rp3.016.000 (angsuran 5), dan Rp3.016.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.700.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

- BPP Pokok per semester: Rp5.700.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Teknik Sipil

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp19.080.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp20.080.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp21.080.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp22.080.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.916.000 (angsuran 2), Rp2.916.000 (angsuran 3), Rp2.916.000 (angsuran 4), Rp2.916.000 (angsuran 5), dan Rp2.916.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.600.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Arsitektur

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp18.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.816.000 (angsuran 2), Rp2.816.000 (angsuran 3), Rp2.816.000 (angsuran 4), Rp2.816.000 (angsuran 5), dan Rp2.816.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.300.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Teknik Mesin

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp18.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.816.000 (angsuran 2), Rp2.816.000 (angsuran 3), Rp2.816.000 (angsuran 4), Rp2.816.000 (angsuran 5), dan Rp2.816.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.000.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Teknik Elektro

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp18.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.816.000 (angsuran 2), Rp2.816.000 (angsuran 3), Rp2.816.000 (angsuran 4), Rp2.816.000 (angsuran 5), dan Rp2.816.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.000.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Teknik Industri

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp18.580.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp19.580.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp20.580.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp21.580.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.816.000 (angsuran 2), Rp2.816.000 (angsuran 3), Rp2.816.000 (angsuran 4), Rp2.816.000 (angsuran 5), dan Rp2.816.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.100.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Sistem Informasi

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp19.080.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp20.080.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp21.080.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp22.080.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.916.000 (angsuran 2), Rp2.916.000 (angsuran 3), Rp2.916.000 (angsuran 4), Rp2.916.000 (angsuran 5), dan Rp2.916.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.600.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.

S1 Informatika

- Paket uang kuliah semester I dibayar lunas: Rp19.080.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp20.080.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp21.080.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp22.080.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran satu semester I: Rp4.500.000 (bagi pendaftar gelombang 1), Rp5.500.000 (bagi pendaftar gelombang 2), Rp6.500.000 (bagi pendaftar gelombang 3), dan Rp7.500.000 (bagi pendaftar gelombang 4).

- Paket uang kuliah angsuran dua sampai enam semester I: Rp2.916.000 (angsuran 2), Rp2.916.000 (angsuran 3), Rp2.916.000 (angsuran 4), Rp2.916.000 (angsuran 5), dan Rp2.916.000 (angsuran 6).

- BPP Pokok per semester: Rp5.600.000.

- Biaya per SKS: Rp330.000.

- Uang kemahasiswaan per tahun: Rp130.000.