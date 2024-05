Serikat Buruh Bawa Dua Tuntutan di Demo Hari Buruh 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berdemonstrasi pada hari ini, Rabu, 1 Mei 2024. Mereka melakukan aksi unjuk rasa itu dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei setiap tahunnya.

Aksi itu bakal dilakukan di kawasan sekitar Istana Negara. Tepatnya di area patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai pagi hari ini pukul 09.00 hingga 12.30 WIB. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim akan ada 50 ribu buruh yang ikut serta dalam demo hari ini.

Menurut Said Iqbal, ada dua tuntutan utama yang dibawa Partai Buruh dan KSPI pada May Day kali ini. “Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua, HOSTUM: Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah,” kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis pada Selasa, 30 April 2024.

Said Iqbal mengatakan praktik outsourcing atau alih daya dan upah murah saat ini sudah marak terjadi di Indonesia. Bahkan, kata dia, kontrak outsourcing bisa dilakukan terus menerus. Sebabnya, tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan dan bisa terus diperbarui tanpa mengangkat karyawan tetap.

Adapun dalam aksi kali ini, Partai Buruh dan KSPI akan melakukan longmars di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat di dekat Istana Negara. Setelah itu, pukul 12.30 massa aksi 50 ribu buruh akan bergerak dari area Istana ke Istora Senayan. “Ke Istora Senayan untuk merayakan May Day Fiesta,” kata Said Iqbal.

Said mengatakan May Day Fiesta di Istora Senayan akan diisi dengan orasi-orasi. Di antaranya orasi kebangsaan Presiden Partai Buruh dan orasi pimpinan-pimpinan serikat buruh.

Said menyatakan aksi di Hari Buruh ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh. Daerah-daerah yang dia sebut antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Batam, Medan, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Lampung, Palangkaraya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Konawe, Morowali, Ambon, Ternate, Jayapura, Mimika, Tolikara, dan lain sebagainya.

