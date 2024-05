Setelah Try Soetrisno, MPR akan Temui SBY, JK, Megawati hingga Amien Rais

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan rencana MPR untuk melanjutkan safari kebangsaan dengan menemui berbagai tokoh nasional. Dalam waktu dekat, kata dia, pimpinan MPR dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Politikus yang kerap disapa Bamsoet itu menuturkan hal tersebut usai bertemu dengan Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024.

Bamsoet menjelaskan, selain Boediono dan Jusuf Kalla, mereka juga akan menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga mantan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

“Rabu (22 Mei 2024), kami akan menemui Pak Boediono, kemudian dilanjutkan siangnya Pak JK. Berikutnya nanti ada Pak SBY, Bu Mega, dan Pak Amien Rais tanggal 6 Juni,” kata Bamsoet.

Meskipun Amien Rais bukan bagian dari mantan pemimpin negara, Bamsoet menyebut pertemuan dengannya memiliki agenda khusus. "Pak Amien Rais kita punya agenda khusus yang sangat spesial," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Bamsoet mengungkapkan bahwa diskusi dengan Amien Rais akan berkisar pada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bamsoet ingin mengetahui apakah amandemen keempat UUD 1945 yang dipimpin oleh Amien Rais sudah sesuai dengan harapan dan impian tokoh reformasi itu.

“Barangkali nanti akan terjawab kenapa dulu begitu kerasnya dorongan reformasi menyasar kepada UUD 45," imbuh Bamsoet.

Dalam pernyataannya, Bamsoet juga mengungkapkan bahwa MPR akan menemui Presiden Joko Widodo. Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap masukan serta harapan Presiden yang belum tercapai, untuk kemudian akan dirangkum dan diserahkan MPR RI kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah melakukan kunjungan pertama ke Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, di kediamannya di Jl. Purwakarta No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024. Pantauan Tempo, Bamsoet tiba di kediaman Try Sutrisno sekitar pukul 11.04 WIB mengenakan batik berwarna biru, dan didampingi oleh Wakil Ketua MPR Amir Uskara dan Ahmad Basarah.

