Konsisten Berdayakan Perempuan Indonesia, PNM Raih 40 Penghargaan Bergengsi

INFO NASIONAL – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berhasil meraih 40 penghargaan bergengsi sebagai bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas konsistensinya membiayai dan mendampingi ibu-ibu nasabah prasejahtera di Indonesia.

Berbagai penghargaan diraih, terutama dalam kegiatan PNM membangun kesejahteraan nasabah dan masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas pilar SDGs, baik pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan tak terkecuali penghargaan dalam bidang CSR dan program pemberdayaan perempuan.

Adapun beberapa penghargaan bergengsi yang telah diraih antara lain:

1. Indonesia CSR Excellence Award dengan 3 kategori, salah satunya adalah Best CSR on

MSME Program

2. Infobank 12 th Digital Brand Awards dengan kategori The Best SOE Subholding

3. Bisnis Indonesia Financial Award 2023 dengan kategori The Most Outstanding Corporate

in Ultra Micro Finance for Communities Empowerment.

4. Metro TV Prominent Awards dengan kategori The Most Prominent State-Owned

Company in Micro Finance Transformation Development.

5. Infobank Sustainable SOE & Islamic Business Forum 2023 dengan kategori The Best

State-Owned Enterprise 2023.

6. CNBC Indonesia Awards 2023 dengan kategori Outstanding Program In Empowering

Woman Through Sustainable Micro Finance.

7. Anugerah CSR IDX Channel 2023 dengan kategori Social Development Initiatives

8. Dengan Program CSR Kampung Madani, Ruang Pintar dan BU KARSA

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mencatat, dari 15,2 juta nasabah aktif PNM sudah dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan seperti edukasi dan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal kepada 1 juta nasabah selama 2023 ini. PNM juga membina pelaku usaha ultra mikro yang notabene masih memiliki tantangan dalam literasi digital.

PNM bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dan PT Pegadaian yang merupakan sinergi Holding Ultra Mikro, berhasil mengajak 64 ribu nasabah dari target 60 ribu nasabah menjadi debitur digital melalui UMi Corner. PNM juga telah mendirikan 37 Ruang Pintar yang memiliki tujuan dalam mengurangi jurang digital anak Indonesia.

Pencairan cashless juga sudah diimplementasikan kepada 98,38 persen nasabah yang pada tahun sebelumnya masih konvensional. Capaian ini yang kemudian memicu apresiasi dari berbagai pihak kepada PNM sebagai lembaga pembiayaan dan pendampingan melalui group lending di Indonesia. Bahkan capaian pentingnya PNM telah menjadi group lending terbesar di dunia dan lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia melewati Grameen Bank. (*)