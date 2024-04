LPDP Buka Beasiswa S2 di Northeastern University, Bisa Langsung Kerja dengan Gaji Kompetitif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan memberikan beasiswa S2 di Northeastern University atau NEU, Cina. Pendaftaran dibuka sejak 17 April sampai 17 Mei 2024.

Adapun sasaran beasiswa co-funding ini adalah masyarakat umum dengan lulusan D4 atau S1 dari program studi bidang metalurgi, kimia, pengolahan mineral, teknik mesin, teknik elektro, geologi, dan bidang lainnya yang linear. Tidak diperkenankan pendaftar dari kalangan CPNS/PNS, TNI/POLRI.

Apa itu Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU?

Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU adalah beasiswa jenjang magister melalui program kerja sama co-funding antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), LPDP, NEU dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan manajemen khususnya dalam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Salah satu program Beasiswa Targeted ini menawarkan benefit yang menarik pasca studi, yaitu bisa langsung bekerja sesuai bidang kuliahnya. Melalui beasiswa ini, penerima dapat berkuliah jenjang magister di program studi Metallurgical Engineering, NEU selama tiga tahun.

Langsung Kerja dengan Gaji Kompetitif

Setiap peserta yang mendaftar beasiswa NEU akan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas kerja dengan pihak Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd yang berada di Indonesia selama dua tahun. Sebagai informasi, Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd adalah industri hilirisasi nikel asal Tiongkok yang tengah beroperasi di Indonesia dengan nama Huayou Indonesia. Perusahaan ini mengolah dan memproduksi nikel untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan listrik.

Total gaji yang ditawarkan untuk setiap pekerja sebesar Rp 180 juta sampai Rp 240 juta rupiah per tahun. Rata-rata, gaji per bulan antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta rupiah. Penerima beasiswa dapat mulai bekerja setelah tanggal 1 bulan 7 tahun 2027 atau sesuai dengan tanggal kelulusan kuliah.

Kunjungi situs resmi LPDP pada bagian Beasiswa Targeted untuk mengetahui ketentuan lengkap dari Beasiswa Metalurgi di NEU ini.

Syarat Beasiswa LPDP NEU 2024

Calon penerima beasiswa wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP. Di antaranya, syarat minimal IPK yang ditetapkan bagi pelamar beasiswa program ini adalah 3,00 pada skala 4,00. Lalu, syarat bahasa minimal bagi pelamar beasiswa NEU adalah skor TOEFL iBT minimal 61, IELTS minimal 6, dan Duolingo English Test 80. Batas usia maksimal adalah 35 tahun. Akademisi dan tokoh masyarakat direkomendasikan untuk mengikuti beasiswa ini.

Berikut jadwal lengkapnya

Pendaftaran: 17 April-17 Mei 2024

Seleksi Administrasi: 20-22 Mei 2024

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 28 Mei 2024

Masa Sanggah: 29-30 Mei 2024

Pengumuman Hasil Sanggah: 5 Juni 2024

Seleksi Substansi: 10-13 Juni 2024

Pengumuman Hasil Seleksi Substansi: 20 Juni 2024

Penyampaian LoA Unconditional: Maksimal 9 Juli 2024

Mulai Perkuliahan: 9 September 2024

