Bina Nusantara Lantik Dua Rektor Baru

INFO NASIONAL – Universitas Bina Nusantara (Binus) telah melantik Dr. Nelly, S. Kom., M.M., CSCA sebagai Rektor Binus University dan Win Ce, S. Kom., M.M. sebagai Rektor Satu University untuk periode masa jabatan 2023-2028. Upacara pelantikan diadakan di Auditorium Binus University, Senin, 14 Agustus 2023.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setingginya kepada Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. sebagai Rektor, jajaran Pimpinan Bina Nusantara University, dan para Pimpinan Binus Higher Education Periode 2018-2023, yang telah dengan sangat luar biasa menghantar Binus University menjadi Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia,” kata Ketua Yayasan Bina Nusantara, Ir. Bernard Gunawan.

Prof. Harjanto, kata dia, akan melanjutkan berkarya sebagai Vice President Binus Higher Education untuk terus mengembangkan institusi-institusi di lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Bina Nusantara. Sementara itu, mengusung tema “Bersyukur dalam Keragaman, Merawat Komitmen, Meraih Tujuan Bersama, Meraih Visi Binus 2035, Fostering and Empowering the Society in Building and Serving the Nation”, kegiatan pelantikan ini merupakan wujud komitmen Binus untuk membina dan memberdayakan masyarakat dengan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Binus University dan melantik kepemimpinan Satu University yang resmi menerima SK Kelembagaan dari Kemdikbud Ristek melalui LLDIKTI wilayah IV pada tanggal 11 Mei 2023.

Bersama Mewujudkan Visi Binus 2035 dan Indonesia Emas 2045

Rektor Binus University Periode 2023-2028 Dr. Nelly merupakan perempuan kelahiran 16 Oktober 1969 di Sungai Penuh, Jambi. Nelly merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Dia bergabung dengan Binus sejak 1989 dimulai sebagai mahasiswi yang bekerja paruh waktu di Binus, kemudian terus berkarya mulai dari staf, manager, wakil direktur, hingga peran sebagai Vice Rector Academic Operation & Resources, dan sampai terakhir sebagai Campus Director Binus Alam Sutera dari tahun 2018 hingga 2023.

Selain mewujudkan visi Binus University 2035, Dr. Nelly akan menekankan pendidikan karakter bagi Binusian. Pengamalan Binusian Values dan semangat fostering and empowering akan menjadi hal utama yang mewarnai pengalaman belajar Mahasiswa di Binus University. Kombinasi antara pendidikan karakter dengan sistem pembelajaran di Binus University, akan menciptakan Binus Graduates Attribute yang merupakan karakter yang dimiliki lulusan Binus.

“Binus memiliki Visi Binus University 2035, yang sejalan dengan Indonesia Emas 2045. Kita memiliki rencana strategis agar target-target tersebut dapat dicapai dan menyiapkan SDM-SDM unggul dalam perjalanan menuju Indonesia emas 2045,” kata Dr. Nelly.

Binus University, kata dia, ingin menjadi bagian penting bagi perjalanan Indonesia untuk mencapai 1 abad Indonesia di tahun 2045. Caranya dengan membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa untuk Nusantara yang lebih baik.

“Salah satunya dengan pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk berkontribusi memberikan solusi dan memberikan manfaat atas permasalahan yang ada di Masyarakat, baik di lingkungan terdekat, Indonesia, hingga kancah global,” ujar dia.

Sedangkan Rektor Satu University periode 2023-2028 Win Ce telah 25 tahun berkiprah dengan sangat baik di Binus. Perannya sebagai akademisi membimbing mahasiswa telah melahirkan Binusian-Binusian yang tidak hanya berprestasi gemilang di ajang kompetisi internasional, tetapi juga sukses berkarya dan menjadi leader di masyarakat.

Win Ce juga berperan sangat baik dalam operasionalisasi kampus sebagai Campus Director Binus @Senayan. Win Ce akan membawa Satu University, dengan kampus yang berlokasi di Bandung dan Pontianak, hadir sebagai salah satu wujud nyata dari Visi Binus dan Rencana Strategis Binus 2035, untuk dapat semakin membina dan memberdayakan serta bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat Indonesia.

Kehadiran Satu University akan berkontribusi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memajukan industri kecil/menengah dan UMKM. Selain itu, Satu University juga diharapkan dapat menjadi salah satu pilar membentuk SDM Indonesia berkualitas dan mendukung Indonesia Emas 2045.

“Satu university berfokus memberikan layanan Pendidikan sesuai standar Binus Higher Education yang baik dan berkualitas, memastikan perkuliahan yang baik dengan dukungan konten dan pengalaman belajar yang baik dan dekat dan berbasis industry,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Satu University juga memastikan dukungan dan layanan melalui penerapan teknologi terkini dalam pembelajaran. “Yang juga penting, masyarakat mendapat kesempatan pendidikan berkualitas lebih luas baik dari sisi lokasi dan biaya,” ucap dia. (*)