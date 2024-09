Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi dan peralihan kepemimpinan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju mulai berpamitan karena masa jabatan mereka hampir selesai.

Para menteri menyampaikan salam perpisahan di berbagai kesempatan, sembari menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan selama mereka menjabat.

Salah satu yang sudah mengucapkan perpisahan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyampaikan salam perpisahan kepada anggota DPR RI dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada Rabu, 21 Agustus 2024.

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPR atas berbagai masukan yang diberikan kepada kementeriannya. Selain itu, ia juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai calon penggantinya di pemerintahan yang baru.

“Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas Djiwandono.

2. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menyampaikan salam perpisahan menjelang berakhirnya masa jabatannya. Hal ini disampaikan Basuki dalam rapat dengan Komisi V DPR RI terkait pagu anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025.

“Saya atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk Balai-balai yang ada di Provinsi mengucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan kepada PUPR,” ujar Basuki dengan suara bergetar, Senin, 9 September 2024.

“Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama. Berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata, ada kata-kata yang tidak sama. Mohon maaf, please, jangan dipendam selamanya. Sakinah, mawadah, warahmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Meskipun tiba waktunya kita untuk berpisah, semoga silaturahmi selalu terjaga. Sekali lagi terima kasih atas segalanya,” kata dia dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

3. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Berbeda dengan Retno Marsudi dan Basuki Hadimuljono yang berpamitan karena masa jabatan mereka akan segera berakhir, Menteri Sosial Tri Rismaharini pamit lebih awal karena akan mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Risma sebelumnya secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendaftar dalam Pilgub Jatim berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta, atau Gus Hans.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya mohon izin dan mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Mensos dan mohon doa restu, meskipun bingung, mohon doa restu,” ujar Mensos Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

4. Menteri BUMN Erick Thohir

Ucapan perpisahan juga datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota Komisi VI DPR RI atas kerja sama yang terjalin selama ini.

“Saya tentu mengucapkan terima kasih dengan kinerja yang kita lakukan bersama,” ujar Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 2 September 2024.

“Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut.

5. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, juga menyampaikan salam perpisahan menjelang akhir masa jabatannya. Dalam video siaran ulang di kanal YouTube TVR Parlemen, Retno menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR atas kerja sama selama 10 tahun terakhir.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, karena to be very honest to you ibu, bapak, 10 tahun ini bukan tahun yang mudah bagi Indonesia karena situasi dunia yang sangat penuh dengan tantangan,” ucap Retno, Kamis, 5 September 2024.

“Saya Retno Marsudi tetap akan menjadi saudara dan teman dari ibu bapak sampai kapan pun, I love all, matur suwun,” kata Retno dengan berkaca-kaca.

SUKMA KANTHI NURANI | GRACE GANDHI | RIRI RAHAYU | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

Pilihan Editor: Pidato Penutup Sri Mulyani di Akhir Jabatan Diwarnai Air Mata