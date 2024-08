Penyelesaian Empat Besar di Gianyar

Bupati Trenggalek Menerima Penghargaan The 3th ASEAN Woman Leader' Summit

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek meraih penghargaan bergengsi ini berkat tema "Keluarga Sehat yang Beruntung" atau "The Healthy Families, The Lucky Ones" yang diusung dalam seleksi nasional.