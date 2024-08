Mitra10 Samarinda Gelar Grand Opening Gerai ke-52

Iklan

INFO NASIONAL - Mitra10 kembali membuka gerai baru sebagai bagian dari proses ekspansi bisnis di tahun 2024. Kali ini, gerai ke-52 dibuka di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mitra10 Samarinda berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani I No.6, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Anak perusahaan PT Catur Mitra Sejati Sentosa ini terus memperluas jangkauan untuk menyediakan kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga. Grand opening akan resmi diadakan pada 22 Agustus 2024.

Baca juga: Anwar Hafid Siapkan Generasi Muda Sulteng Sambut Indonesia Emas 2045

Samarinda menjadi salah satu lokasi terpilih untuk pembangunan gerai Mitra10 di Kalimantan karena pertumbuhan ekonominya yang signifikan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan perdagangan yang dinamis.

"Samarinda adalah salah satu kota dengan penduduk terbesar di Kalimantan dan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kami melihat peluang untuk melayani masyarakat di sini dengan lebih baik melalui pembangunan supermarket bahan bangunan dan elektronik," ujar Erick Koswara, General Manager Marketing Communication Mitra10.

Gerai baru ini dibangun dengan konsep "The Easiest Place to Get Your Renovation Done", menawarkan berbagai produk bahan bangunan dan perlengkapan rumah dengan harga kompetitif serta layanan pelanggan yang ramah. Dengan luas bangunan lebih dari 10.000 m2 di atas lahan seluas 22.470 m2, Mitra10 Samarinda menyediakan area belanja yang luas, bersih, dan nyaman.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Produk-produk di Mitra10 Samarinda mencakup beragam kategori mulai dari elektronik rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan AC hingga kebutuhan bangunan seperti keramik, granit, semen, dan cat. Penataan produk yang terorganisir menciptakan suasana belanja yang nyaman bagi pelanggan.

“Mitra10 Samarinda juga menyediakan layanan unggulan seperti konsultasi desain, pengiriman barang, hingga pemasangan produk untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang terbaik,” kata Erick.

Untuk memeriahkan pembukaan gerai baru ini, Mitra10 menawarkan berbagai promo dan diskon menarik yang berlaku mulai 22-26 Agustus. Pengunjung dapat memanfaatkan penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga dengan lebih hemat.

Selain melayani penjualan secara langsung di toko, Mitra10 juga menyediakan layanan pembelian online melalui situs resmi Mitra10. Pelanggan dapat dengan mudah mengecek katalog, memesan barang, dan memilih opsi pengiriman ke rumah atau pengambilan di toko sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih fleksibel dan nyaman.(*)