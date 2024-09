The Gade Coffee & Gold Hadir di Menara Brilian

Iklan

INFO NASIONAL - PT Pegadaian kembali membuka gerai kopi The Gade Coffee & Gold ke-45, di Menara Brilian Lantai 1, Jl Gatot Subroto, Tebet Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 September 2024. Pembukaan gerai ini menjadi wujud komitmen Pegadaian untuk terus konsisten dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan, The Gade Coffee & Gold merupakan kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ) yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun logam mulia.

“Jadi tidak hanya sekedar menyuguhkan kopi, The Gade juga akan membawa masyarakat yang datang untuk mengenal lebih dekat produk dan layanan Pegadaian. Masyarakat bisa berinvestasi dengan membeli atau topup Tabungan Emas Pegadaian,” ujarnya.

Damar berharap, hadirnya The Gade Coffee di Menara Brilian dapat menjadi alternatif bagi karyawan BRI, tamu, dan stakeholder lainnya untuk menikmati kopi dengan merek lokal asli Indonesia.

Direktur Utama BRI, Sunarso yang sebelumnya merupakan Direktur Utama Pegadaian sekaligus pencetus lahirnya The Gade Coffee & Gold menyampaikan rasa bangganya terhadap perkembangan The Gade.

“Dulu spirit kita bagaimana cara mengubah image Pegadaian menjadi percaya diri sebagai financial company. Akhirnya kita coba rebranding, salah satunya dengan mendirikan The Gade. Saya terinspirasi nama The Gade dari 'Gadhen', yang artinya menggadai. Kemudian jadilah nama The Gade Coffee & Gold. Walaupun menjual kopi, tapi kita tidak meninggalkan gold sebagai bagian dari bisnis kita. Menurut saya The Gade ini adalah hasil dari rebranding yang sukses,” ujar Sunarso.

Sejak awal didirikan pada 2018, kini The Gade Coffee & Gold telah tersebar di seluruh Indonesia mulai dari ujung Timur, Labuan Bajo, Palu Bitung hingga wilayah paling Barat, Aceh. The Gade menyuguhkan kopi andalan gula aren bernama Van Leening, yang diambil dari sejarah nama asli lembaga Gadai pada masa penjajahan Belanda yaitu Bank Van Leening.

The Gade Coffee & Gold juga sering kali hadir di acara nasional hingga internasional seperti G20, 10th World Water Forum, serta perayaan kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta hingga baru-baru ini di IKN.

“Keberadaan The Gade ini menjadi kebanggan untuk Insan Pegadaian. Bahkan di IKN, Pegadaiannya belum ada, tapi The Gade nya sudah ada disana. The Gade ini luar biasa membawa nama baik Pegadaian bahkan hingga ke event internasional,” kata dia. (*)