Pencapaian Pertamina di 79 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

INFO NASIONAL – Seiring memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero) terus berupaya melakukan transformasi organisasi. Dalam 5 tahun terakhir, Pertamina berhasil ambil alih operasional blok minyak dan gas bumi (migas) strategis yang menjadi tulang punggung hulu migas Indonesia. Capaian ini juga mendapatkan apresiasi pemerintah mengingat blok migas, dalam sejarah perminyakan Indonesia, 97 tahun dikelola perusahaan asing

Pertamina juga berhasil melakukan revitalisasi dan modernisasi kilang yang berperan penting dalam menjaga stok BBM nasional. Perusahaan ini juga berhasil mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, yang merupakan blok migas strategis yang kini menyumbang sekitar 25 persen produksi nasional.

“Pertamina berhasil meningkatkan produksi di Wilayah Kerja Rokan pasca alih kelola. Ini membuktikan bahwa Pertamina mampu bersaing untuk bisa tingkatkan produksi,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat, 16 Agustus 2024.

WK Rokan, kata Fadjar, merupakan WK migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 12 ribu sumur, 13.200 km jaringan pipa dan 35 stasiun pengumpul. Lebih dari 11 miliar barel minyak mentah telah diproduksi dari WK Rokan dari sejumlah lapangan-lapangan besar, diantaranya Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

“WK Rokan saat ini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah berhasil menjalankan program pengeboran yang masif dan agresif sehingga bisa menahan laju penurunan alamiah serta sekaligus meningkatkan produksi migas,” ujar Fadjar.

Kinerja positif Pertamina didukung perusahaan baik Subholding maupun anak perusahaan. Alhasil, sepanjang tahun 2023 Pertamina mencatat kinerja terbaik. Pertamina sendiri ditopang oleh transformasi digitalisasi dan inovasi riset teknologi serta operasional perusahaan yang lebih efisien.

Menurut Fadjar, produksi minyak WK Rokan saat alih kelola tercatat 158,7 MBOPD dan kini meningkat menjadi 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD). Satu tahun pasca alih kelola, Pertamina melalui PHR berhasil melakukan 370 pengeboran atau lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya, yaitu 105 pengeboran sumur dengan eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menggerakkan perekonomian nasional.

PHR WK Rokan mencatatkan lifting migas hingga akhir 2023 sekitar 59 juta barel. Pencapaian ini merupakan sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yakni di posisi 57,3 juta barel.

Pada tahun 2024 PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efisien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur akan ditajak guna menambah cadangan minyak nasional di WK Rokan.

Pertamina juga menjalankan transformasi digital di PHR yang berkontribusi pada peningkatan produksi dan keandalan operasi. Penerapan teknologi AI-Based Inferred Production (ABI-PRO) mampu memantau kinerja pompa di setiap sumur.

Pertamina juga menerapkan Artificial Intelligence pada fasilitas bawah permukaan (subsurface) seperti Advance Dyno Card Self Supervised Learning (SSL Saurus) yang dapat mengidentifikasi penurunan operasi di bawah permukaan. Keseluruhan inovasi teknologi digital di Blok Rokan ini bisa dipantau secara real time di ruang kendali operasional dan big data Digital & Innovation Center (DICE).

Di sektor pengolahan, dalam 5 tahun terakhir Pertamina telah berhasil menjalankan 9 proyek srategis revitalisasi dan modernisasi kilang. Proyek yang dijalankan antara lain PLBC Langit Biru Cilacap, Revamping TPPI OSBL, Green Refinery Cicalap, RDMP Balongan, RCC Balongan, Ultra Low Sulphur Diesel, Upgrading Dumai, Pipa Senipah Balikpapan dan Revamping TPPI ISBL.

Volume intake kilang Pertamina saat ini mencapai 341 juta barel yang merupakan tertinggi sejak Subholding Pertamina terbentuk.

Kilang PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI).

“Pertamina juga akan mengoperasikan kilang terbesar di Indonesia yakni RDMP Balikpapan dengan kapasitas 360 ribu barel. RDMP Balikpapan akan menjadi kilang modern ramah lingkungan karena dapat menurunkan emisi karbon dari efisiensi energi operasi serta produk yang akan dihasilkannya,” ujar Fadjar.

Kilang Balikpapan bisa memproses hampir semua jenis crude dengan proses lebih canggih, sehingga bisa mencari crude lebih efisien dan murah. Kualitas produk yang dihasilkan Kilang Balikpapan juga meningkat dari euro 2 menjadi standar euro 5.

Proyek RDMP Balikpapan sejalan dengan peta jalan transisi energi Indonesia karena dapat menurunkan emisi gas buang yang signifikan dari efisiensi energi untuk operasi dan produk yang dihasilkan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(*)