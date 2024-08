Prabowo Subianto Titip Salam Ke Rizieq Shihab

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman mengatakan pertemuannya dengan Rizieq Shihab, atas permintaan Prabowo Subianto. Prabowo pun menitipkan salam ke pentolan Front Persatuan Islam atau FPI itu.

"Kami menyampaikan salam dari Pak Prabowo. Ya kami memang diminta oleh pak Prabowo berkeliling, ketemu berbagai elemen masyarakat. Untuk menyerap aspirasi sekaligus mengimplementasikan politik persatuan," kata Habiburokhman kepada Tempo di kompleks parlemen, pada Senin 5 Agustus 2024.

Habiburokhman membantah pertemuan dengan Rizieq Shihab itu membahas soal pilkada Jakarta. Habib menyatakan, pertemuannya dengan pentolan FPI itu dalam rangka melakukan silaturahmi kebangsaan.

"Kami nggak bicara politik, gak bicara pilkada. Kami itu namanya silaturahim kebangsaan ya. Saya mendapingi pak Dasco bertemu Habib Rizieq dalam konteks silaturahmi kebangsaan," kata Habiburokhman.

Selain Habuburokhman, dalam pertemuan itu turut hadir serta Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu lalu itu, kata dia, Dasco lebih banyak mendengar aspirasi dan nasihat dari Rizieq. "Bagaimanapun beliau adalah tokoh agama," ucap Habiburokhman.

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN | ANDI ADAM FATURAHMAN

