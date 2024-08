10 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Versi uniRank 2024, Unpam Urutan Berapa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Portal pendidikan tinggi, uniRank merilis daftar perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Indonesia pada 2024. Pemeringkatan diklaim dilakukan berdasarkan metrik web yang valid, tidak bias, dan tidak dapat dipengaruhi oleh data lain yang bukan berasal dari kampus swasta itu sendiri.

Beberapa universitas swasta di Indonesia yang masuk ke dalam daftar harus memenuhi kriteria seleksi uniRank, di antaranya mempunyai akreditasi, izin, atau lisensi dari lembaga pendidikan tinggi; menyediakan setidaknya program sarjana (S1) tiga tahun, pascasarjana magister (S2), atau doktor (S3); serta menawarkan kegiatan belajar dalam format tatap muka. Daftar lengkap kampus swasta terbaik bisa dilihat di laman https://www.4icu.org/id/private/.

Berikut 10 PTS terbaik di Indonesia menurut uniRank 2024:

1. Universitas Teknokrat Indonesia

Didirikan pada 19 Februari 1986 atas izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Depdiknas) Provinsi Lampung, awalnya Universitas Teknokrat Indonesia dikenal dengan nama Bimbingan dan Kursus Teknokrat. Universitas Teknokrat Indonesia membuka tiga fakultas, meliputi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, serta Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Menempati peringkat ke-5 kampus terbaik nasional.

2. Binus University

Universitas Bina Nusantara atau Binus University berawal dari sebuah program studi (prodi) jangka pendek bernama Komputer Modern yang didirikan pada 21 Oktober 1974. Seiring berjalannya waktu, Binus menawarkan beberapa prodi yang berada di bawah Binus Business School, Faculty of Digital Communication and Hotel and Tourism, Faculty of Engineering, Faculty of Humanities, School of Accounting, School of Computer Science, School of Design, dan School of Information Systems. Menempati peringkat 8 secara nasional.

3. Universitas Budi Luhur

Baca juga: Direktur Pascasarjana Universitas Pamulang Meninggal Akibat Kecelakaan Bersama Rombongan Dosen di Tol Pejagan

Universitas Budi Luhur didirikan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti pada 1 April 1979. Universitas swasta yang awalnya bernama Akademi Ilmu Komputer (AIK) Budi Luhur itu mempunyai lima fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTI), Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (Fissig), serta Fakultas Teknik (FT). Menempati peringkat 9 secara nasional.

4. Telkom University (Tel-U)

Telkom University merupakan PTS terakreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibangun pada 1990. Tel-U kini menyelenggarakan 52 prodi program diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), S1, S2, dan S3 di bawah naungan tujuh fakultas. Menempati peringkat 11 secara nasional.

5. Universitas Medan Area (UMA)

UMA merupakan PTS yang terletak di Medan, Sumatra Utara dan meraih peringkat akreditasi Baik Sekali dari BAN-PT periode 2024 hingga 2029. Universitas Medan Area membuka 17 prodi S1, lima prodi S2, dan satu prodi S3. Menempati peringkat 14 secara nasional.

6. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

UMSU adalah amal usaha bidang pendidikan di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di Medan pada 27 Februari 1957. Pendirian UMSU diprakarsai oleh beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, seperti M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, M. Nur Haitami. Rustam Thayib, Kadiruddin Pasaribu, Syaiful U.A, Abdul Mu’ti, Darwis Datuk Batu Besar, dan Baharuddin Latif. Menempati peringkat 17 secara nasional.

7. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)

Uhamka merupakan kampus swasta yang berlokasi di Jalan Limau 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Uhamka membuka 31 prodi S1 yang tersebar di sembilan fakultas, meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik Industri dan Informatika, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Farmasi dan Sains, Fakultas Agama Islam, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Kedokteran. Menempati peringkat 20 secara nasional.

8. Universitas Pamulang (Unpam)

Unpam didirikan oleh Yayasan Prima Jaya pada 2000, yang kemudian diambil alih oleh Yayasan Sasmita Jaya sejak 2004. Universitas yang terletak di Tangerang Selatan, Banten tersebut menawarkan program perkuliahan campuran, yaitu 60 persen tatap muka dan 40 persen kelas virtual. Menempati peringkat 22 secara nasional.

9. Universitas Islam Indonesia (UII)

UII didirikan satu bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Kampus yang terletak di Yogyakarta tersebut menyediakan studi empat program diploma, 24 program S1, 3 program profesi, 12 program S2, dan 4 program S3. Menempati peringkat 26 secara nasional.

10. Universitas Gunadarma (UG)

Universitas Gunadarma berawal dari Pusat Pendidikan Ilmu Komputer (PPIK) yang berdiri pada 7 Agustus 1981. Kampus yang berlokasi di Jalan Margonda Raya 100, Depok, Jawa Barat itu membuka lima prodi diploma, 23 prodi S1, sebelas prodi S2, empat prodi S3, dan delapan prodi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menempati peringkat 27 secara nasional.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: 27 Kampus Terbaik di Yogyakarta Versi UniRank 2024, UGM Peringkat Satu