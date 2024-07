Icon Plus PLN jadi Pilihan Internet Masyarakat

Iklan

INFO NASIONAL - PLN Icon Plus sebagai subholding beyond kWh PT PLN (Persero) melalui layanan internet ICONNET berhasil meraih lebih dari 1 juta pelanggan pada Tahun 2023. Hal ini menjadikan layanan perseroan menjadi pilihan masyarakat di Indonesia dalam solusi digital.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN ke depan bukan hanya menjadi perusahaan energi saja. Lewat PLN Icon Plus, menjadi bukti buah transformasi PLN mampu meningkatkan peran PLN dalam memberikan pelayanan beyond kWh yang andal dan terjangkau kepada masyarakat.

"PLN Icon Plus merupakan wujud dari transformasi bisnis yang dilakukan PLN selama tiga setengah tahun terakhir. Effort penuh yang dilakukan mampu memberikan layanan integrasi digital baik untuk PLN maupun secara komersial ke pelanggan,” ujar Darmawan.

Apalagi, kata Darmawan ke depan akselerasi transformasi digital menjadi fokus PLN Group secara keseluruhan. Selain itu, subholding penyedia layanan digital terintegrasi ini memegang peranan penting dalam menyediakan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan smart electricity di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Proyek ini menunjukkan peran strategis PLN Icon Plus dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional serta transisi energi hijau. Kami akan terus all out untuk memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat," tegas Darmawan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan PLN Icon Plus sepanjang tahun 2023 mampu membuktikan kinerja yang mumpuni dengan berbagai akselerasi program.

"Kami berhasil dipercaya hingga lebih dari 1 juta pelanggan. Hal ini berhasil mendukung kinerja keuangan PLN Icon Plus terus bertumbuh dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,3 triliun atau tumbuh 33% dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ari.

Pada tahun 2023, PLN Icon Plus berfokus pada pengembangan layanan solusi digital seperti energy management system dan credit scoring. Implementasi digitalisasi di seluruh unit PLN Group juga telah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Selain itu, perseroan melakukan pengembangan bisnis melalui investasi di segmen retail dan publik. Hal ini menunjukkan daya saing dan inovasi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri.

"PLN Icon Plus membuktikan daya saing dan inovasinya di industri telekomunikasi. Di masa mendatang, kami akan terus berinovasi dan memastikan bahwa kami memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan pemegang saham. Kami siap untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur teknologi di Indonesia, dengan komitmen menjaga kualitas dan pelayanan prima,” ujar Ari.

Selama tahun 2023, PLN Icon Plus berhasil menerima 103 penghargaan yang mencakup berbagai aspek bisnis, termasuk inovasi digital dan implementasi GRC (Governance, Risk Management, and Compliance). PLN Icon Plus optimis dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif bagi industri telekomunikasi dan teknologi di Indonesia.(*)