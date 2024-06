Jadi Mineral Official Water di JAKIM 2024, Le Minerale Penuhi Kebutuhan Hidrasi 15 Ribu Peserta

Iklan

INFO NASIONAL – Sebanyak 15 ribu peserta baik lokal maupun mancanegara ikut serta Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2024. Para peserta sudah siap dan antusias mengikuti lomba sejak dini hari. Terdapat tiga kategori yang dilombakan, yakni marathon (42,195K) yang dimulai pukul 04.00 WIB, half marathon (21,0975K) mulai pukul 05.15 WIB, dan 10K pada pukul 06.15 WIB. Adapun semua kategori ini mulai start dari Monas.

Kesuksesan penyelenggaraan JAKIM 2024 salah satunya dikarenakan pemenuhan standarisasi penyelenggaraan dan keselamatan peserta yang telah sesuai, termasuk standar hydration point. "Kami telah menyiapkan water station di 20 titik sesuai standar Internasional. Peserta tidak perlu khawatir karena kami telah berkolaborasi dengan Le Minerale, air mineral dengan mineral berkualitas dan berstandar Internasional juga,” kata Race Director JAKIM 2024, Satrio Guardian.

Le Minerale dengan kandungan mineral esensialnya mampu membantu mengatur suhu tubuh pelari agar tetap stabil dan juga berfungsi menyalurkan oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Apabila transfer oksigen terhambat, pelari akan mengalami pusing saat mengalami kekurangan cairan dan mineral terutama saat kepanasan saat berlari.

Satrio mengatakan, sebagai ajang bergengsi yang telah diakui oleh badan atletik dunia dan mendapatkan predikat World Athletics Label Road Races, mereka merasa perlu melakukan seleksi yang ketat dalam pemilihan air mineral untuk para pelari. “Penting bagi kami meyakini air mineral yang kami pilih benar-benar memiliki kandungan mineral yang berkualitas bagi para pelari.”

Le Minerale, lanjut dia, dipilih sebagai Official Mineral Water karena memiliki kandungan mineral essensial yang terjaga kualitasnya dan telah berstandar Internasional. “Le Minerale merupakan satu-satunya air mineral dalam kemasan (AMDK) yang secara jelas mencantumkan jumlah kandungan mineral di kemasannya,” kata Satrio.

Salah satu peserta JAKIM 2024 Denny Nurjaya mengatakan, pelaksanaan Jakarta Internasional Marathon kali ini sangat baik, penempatan water station yang tersedia sudah tepat dengan kebutuhan para pelari. “Terutama di saat butuh air mineral untuk mengembalikan kebugaran tubuh,” kata dia.

Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale berterima kasih atas kepercayaan kepada Le Minerale terpilih menjadi official mineral water JAKIM 2024.” Kami selalu antusias dipercaya untuk mendukung event-event olahraga nasional. Semoga dengan kehadiran Le Minerale sebagai official mineral water, dapat membantu memenuhi kebutuhan mineral tubuh serta mendukung performa para runners, hingga membantu rekondisi fisik para atlet setelah berlari."

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara juga berterima kasih kepada para peserta yang terlibat dan menyukseskan acara."Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Tentunya yang terutama bagi pelari adalah sterilisasi, dan ini atas partisipasi masyarakat lapisan seluruhnya ini telah berhasil," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (*)