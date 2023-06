Ganjar Pranowo Bacakan Dedication of Life Soekarno, Seperti Jokowi pada 2013

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo membacakan Dedication of Life, wasiat yang berisi komitmen terhadap bangsa dan negara, yang ditulis oleh Presiden Soekarno. Ganjar didapuk sebagai pembaca Dedication of Life dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Stadion Gelora Bung Karno, hari ini.

Suasana stadion, yang dipenuhi puluhan ribu orang berpakaian merah, nampak sunyi saat Ganjar membaca. Sorak sorai dan tepuk tangan kemudian menyusul kala Ganjar selesai membacakan komitmen Bung Karno tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga pernah ditunjuk membacakan Dedication of Life sebelum diumumkan jadi calon presiden oleh partai banteng. Kala itu, Jokowi membaca Dedication of Life dalam forum Rapat Kerja Nasional PDIP di Ancol, Jakarta, pada 2013 lalu. Di lingkup PDIP, pembacaan Dedication of Life merupakan hal yang sakral dalam prosesi kepartaian.

Dalam acara puncak Bulan Bung Karno ini, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin nampak hadir. Selain itu, rombongan menteri Kabinet Indonesia Maju turut meramaikan acara tersebut.

Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo akan membacakan pidato. Selain itu, pentas seni dan budaya yang diorkestrasi oleh Guruh Soekarnoputra juga bakal ditampilkan.

“Di sini semua datang bergembira. Ada yang menggunakan motor, kapal laut, bus. Semua bersiap-siap dengan penuh semangat,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023.

