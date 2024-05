Kurang Teliti, Peserta UTBK SNBT 2024 di UPN Jakarta Datang Sehari Lebih Cepat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Fajri Ilhamsyah adalah salah satu peserta UTBK SNBT 2024 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ). Lantaran tak teliti melihat jadwal tes, Fajri datang lebih cepat sehari dari jadwal seharusnya.

“Saya sudah masuk ke ruang ujian, tapi tidak ada nama saya. Ketika saya cek ulang, ternyata baru besok ujiannya," ujar Fajri kepada panitia UTBK, Kamis, 2 Mei 2024.

Saat dicek oleh panitia, ternyata Fajri terjadwal mengikuti ujian pada Jumat, 3 Mei 2024. Fajri mengaku sudah mantap mengikuti tes. Maka itu, dia beralasan hadir lebih cepat agar tidak terlambat.

“Saya terlalu mempersiapkan diri, jadi tadi pagi langsung berangkat dengan berkas yang saya sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata masih besok," ucap Fajri sambil tersipu malu dilansir laman UPNVJ, Ahad, 5 Mei 2024.

Pengakuan dari Fajri turut diapreasiasi panitia UTBK UPNVJ karena semangatnya yang luar biasa. Panitia mengimbau Fajri untuk lebih teliti dan datang tepat waktu atau bahkan satu jam sebelum ujian dimulai.

UPNVJ merupakan kampus yang setiap tahunnya menjadi salah satu lokasi ujian untuk pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). UPNVJ Kampus Pondok Labu dan UPNVJ Kampus Limo kembali menjadi salah satu pilihan lokasi UTBK-SNBT di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Data tertulis yang diperoleh Humas UPNVJ melalui Koordinator Penerimaan Mahasiswa Baru UPNVJ menyatakan, peserta per sesi sebanyak 830 dengan jumlah perhari 1660. Untuk kampus UPNVJ Pondok Labu jadi lokasi ujian 630 peserta per sesi dengan total 1260 peserta per hari. Sementara UPNVJ Kampus Limo sebanyak 200 peserta per sesi dengan total 400 peserta per hari.

Penanggung jawab lokasi di UPNVJ Kampus Limo Wardi mengungkap pelaksanaan UTBK SNBT 2024 gelombang pertama hari pertama berjalan dengan lancar, “Ini semua berkat kolaborasi yang apik dengan seluruh petugas lainnya. Kami pun memang sudah dipercaya oleh pusat untuk menjadi salah satu lokasi pusat ujian UTBK SNBT sedari 2019 lalu, jadi kami banyak belajar apa yang harus kami siapkan dan sebagainya”, ujarnya kepada tim Humas UPNVJ pada 30 April 2024.

Wardi menuturkan, ada beberapa peserta UTBK 2024 yang tidak datang untuk pemelaksanakan ujian tanpa alasan, selebihnya semua peserta hadir tepat waktu. Selain itu, ada juga kasus peserta yang salah lokasi, "Padahal tim kami sudah memberikan informasi terkait lokasi kampus UPNVJ yang berada di dua lokasi yaitu Pondok Labu dan Limo, Cinere."

Namun, lanjut Wardi, memang ada saja peserta yang kurang teliti untuk membaca informasi yang sudah diberikan panitia. "Selebihnya semua terkendali dengan lancar, aman dan nyaman," katanya.

