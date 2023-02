Partai Ummat Ikut Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Ummat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan untuk mendukung Anies itu diumumkan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat pada hari ini, Rabu, 15 Februari 2023.

Pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengumumkan secara langsung dukungan tersebut. Amien menyatakan pihaknya telah melayangkan undangan ke berbagai pihak yang dinilai berpotensi maju pada Pilpres 2024. Anies, disebut sebagai pihak yang paling antusiasi terhadap upaya dukungan dari Partai Ummat.

"Jadi tadi kita tegaskan bahwa capres dari Partai Ummat itu satu, saudara Anies Baswedan," ujar Amin dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Tegaskan identitas Partai Ummat

Ia juga menambahkan dengan tegas menyatakan bahwa Partai Ummat adalah partai yang memiliki identitas. Menurut dia sebuah partai perlu memiliki identitas agar tidak seperti robot yang monoton.

Yes, we are identity political party. Kita mengusung identitias karena kalau sebuah partai politik tidak punya identitas itu tidak ada bedanya dengan robot bahkan seperti zombie," kata dia.

Amien Rais merincikan identitas yang dimaksud yaitu Jawa, Indonesia, dan Islam yang taat. Namun beragam identitas tersebut merupakan gambaran dari Bhinnka Tunggal Ika dan perbedaan politik identitas harus memiliki koeksistensi secara damai aktif, inovatif dari berbagai kelompok.

“Saya itu ya jawa, ya Indonesia. Kami muslim, muslim yang taat. Nah kemudian, maka sesungguhnya partai yang identitas maupun yang tidak suka identitas itu diperlukan sebuah active, peacefull coexistence,“ ujarnya

Ia berharap dari beragam identitas dan ideologi dapat berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak memecah belah.

“Jadi dari masing masing kelompok punya orientasi, punya perspektif tapi berlomba-lombalah dalam kebajikan.”

Anies Baswedan telah mendapatkan dukungan dari NasDem, PKS dan Demokrat

Dengan pengumuman tersebut, Partai Ummat menjadi partai keempat yang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Gabungan kursi ketiga partai itu dipastikan telah cukup untuk membuat Anies memiliki tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024. Ketiga partai juga akan segera secara resmi mendeklarasikan pembentukan Koalisi Perubahan.