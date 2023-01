Bertemu Gibran di Solo, Emil Dardak: Ingin Jatim dan Solo Maju Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak bertandang ke Kota Solo dan bertemu dengan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Jumat, 20 Januari 2023.

Emil mengungkapkan ingin maju bersama putra sulung Presiden Joko Widodo itu dengan cara menjalin kerja sama di antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

"Maju bersamanya adalah Solo dan Jawa Timur sama-sama bisa maju, ya begitu," ujar Emil kepada awak media usai bertemu Gibran.

Dalam pertemuan dengan Gibran hari itu, Emil menuturkan salah satu topik obrolan mereka adalah saling berbagi pengalaman dalam hal memimpin wilayah. Ia mengungkap ada banyak ide yang sempat dilontarkan Gibran, di antaranya untuk bidang transportasi, ekonomi, dan kebudayaan.

"Ternyata beliau punya banyak ide, salah satunya ada visi untuk mempererat persahabatan antara Solo misalnya dengan Madiun Ngawi, dan lain-lain di Jawa Timur. Beliau yang justru punya konsep bagus," kata Emil.

Ia mengungkap salah satu contoh ide Gibran di bidang transportasi yaitu meningkatkan konektivitas antara Solo dengan wilayah Jawa Timur.

"Beliau bahkan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk jalur transportasi misalnya dari Solo ke Madiun, supaya bukan hanya enak naik mobil tapi juga bisa enak naik kereta. Mungkin jalurnya atau gerbongnya bisa lebih dioptimalkan lagi. Untuk Solo memang konsepnya Mas Wali Kota agar bisa maju bersama antara Solo dengan wilayah di sekitar Solo, tentunya di Jawa Tengah dan beberapa daerah di Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah," katanya.

Saat djtanya adakah pembahasan seputar politik dengam Gibran, Emil mengakuinya.

"Dikit-dikit aja lah. Tapi bukan tujuan utama. Misalnya, gimana rasanya jadi wali kota. Ya saya kan juga pernah jadi bupati. Pasti ada juga geregetannya saat tidak bisa mengeksekusi secepat kalau menjalankan organisasi atau korporasi," ucap Emil.

Dari pengamatannya, Emil menilai Gibran mampu mengatasi beberapa masalah, termasuk saat ada hambatan birokrasi dengan cara yang out of the box.

Terkait keinginan kerja sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Solo, Emil mengatakan akan segera menyampaikan berbagai ide menarik dari Gibran itu kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terlebih dahulu. Ia mengaku optimistis gubernur akan menyambut baik ide-ide itu dan tidak tertutup kemungkinan akan dapat direalisasikan.

Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan selain pembicaraan terkait konektivitas, ia juga berharap Pemprov Jawa Timur bisa ikut mempromosikan destinasi baru Kota Solo di Jawa Timur.

"Cukup menyenangkan, nanti tak follow up konektivitas ya. Sama minta juga dibantu untuk mempromosikan destinasi-destinasi baru Solo ya untuk warga Jawa Timur," katanya.

Ia menyebut masyarakat di Ngawi, Madiun, Jawa Timur merupakan pangsa pasar untuk berbagai destinasi wisata di Kota Solo.

"Kita mau mengarah lagi ke Surabaya, Malang dan lain-lain," lanjut Gibran.

Terkait transportasi, Gibran mengatakan pembicaraannya dengan Emil membahas mengenai kereta rel listrik (KRL) yang menghubungkan dari Solo ke Madiun.

"KRL Solo Madiun ya, kalau ini tadi bus Pak Wagub menyarankan bus. Tapi nanti ya. Seperti Trans Jateng," kata dia.

SEPTHIA RYANTHIE