ITS Buka Jalur Mandiri, Bisa Bebas Uang Pangkal dan Bisa Pakai KIP Kuliah

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, membuka beasiswa untuk jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru 2024. Pendaftaran dibuka sejak 23 April hingga 31 Mei 2024.

Bila lolos seleksi mandiri beasiswa, calon mahasiwa tidak perlu membayar uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Peserta bahkan bisa mendaftar menggunakan Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP K)/

Dikutip dari situs resmi ITS, Seleksi Mandiri Beasiswa adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk pelajar berprestasi yang berminat berkuliah di ITS pada program Sarjana dan Sarjana Terapan.

Seleksi ini menggunakan nilai rapor dan didukung oleh prestasi-prestasi akademik dan non-akademik. Seleksi Mandiri Beasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan memberi kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK pada tiga tahun terakhir (lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024).

Seleksi ini akan dibuka pada semua program studi yang terbagi dalam 8 fakultas. Peserta seleksi dapat memilih langsung program studi yang diminati, dengan maksimal 2 pilihan program studi. Daya tampung beasiswa ini sebanyak 2.817.

Biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Beasiswa dikenakan Rp 250 ribu. Namun, Pendaftar dengan KIP Kuliah tidak dikenakan biaya pendaftaran, dengan ketentuan program studi pilihan terakreditasi A atau Unggul.

Syarat Peserta

- Membuat/memiliki Akun myITS Admission;

- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- Lulus SMA/MA/SMK/sederajat atau peserta didik Paket C tahun 2024, 2023, atau 2022 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024);

- Tidak dinyatakan lulus jalur SNBP 2024 dan mengikuti ketentuan dan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh ITS, termasuk memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

Ketentuan Prestasi Seleksi Mandiri Beasiswa

Pendaftar Seleksi Mandiri Beasiswa wajib melampirkan minimal satu prestasi dalam proses pendaftaran minimal satu dari kriteria pilihan prestasi.

Dalam proses seleksi, panitia seleksi akan mempertimbangkan prestasi atau penghargaan yg dibuktikan dengan dokumen prestasi, seperti sertifikat, piagam penghargaan, dan/atau surat rekomendasi dari lembaga terkait.

Dokumen bukti prestasi yang dapat diunggah meliputi:

- Juara tingkat provinsi, nasional dan internasional

- Olimpiade Sains

- Lomba Kompetensi Siswa

- Kejuaraan Olahraga

- Kompetisi Seni dan Desain

- Lomba Karya Tulis Ilmiah

- Penghafal Kitab Suci

- Pengalaman Organisasi (sebagai Badan Pengurus Harian, yakni Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara)

Semua prestasi yang diunggah harus dilampiri bukti prestasi, yakni dengan sertifikat, piagam penghargaan, surat keterangan, atau surat rekomendasi dari Kepala Sekolah. Prestasi yang diunggah adalah prestasi individual atau tim dengan maksimal anggota tim 2 orang.

Pendaftaran Peserta Seleksi Mandiri Beasiswa

Tata cara pendaftaran Seleksi Mandiri Beasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan dilaksanakan secara online melalui website ITS di http://admission.its.ac.id/ dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Bagi pendaftar baru, buat akun dengan registrasi akun MyITS Admission melalui laman http://admission.its.ac.id/. Sementara pendaftar yang sudah memiliki akun, bisa langsung lanjut log in. Data yang perlu disiapkan untuk membuat akun:

- Nomor Induk Kependudukan, dan

- Pas foto ukuran 4×6 dengan background warna biru atau merah, ukuran file maksimum 1024 kb dan resolusi minimum 64×64,

- Scan kartu identitas: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), dan

- Foto diri memegang kartu identitas.

b. Login ke akun MyITS Admission dengan menggunakan myITS ID (email terdaftar yang sudah diverifikasi) dan password Anda.

c. Melakukan pendaftaran seleksi Seleksi Mandiri Beasiswa. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan:

- Nilai rapor semester 1 s/d 6

• untuk Seleksi Mandiri Beasiswa, cukup sampai semester 5 jika belum ada nilai rapor semester 6. Bagi pendaftar dari SMK berkurikulum 4 tahun, isi sampai semester 7 jika belum ada nilai rapor semester 8.

• Nilai rapor adalah nilai pengetahuan. Kecuali mata pelajaran produktif pada SMK diisi nilai keterampilan.

• Nilai matematika yang dipakai adalah matematika peminatan bagi pendaftar dari jurusan IPA dan matematika umum bagi pendaftar dari jurusan selain IPA.

- Bukti Prestasi (bisa berupa sertifikat, piagam, atau surat rekomendasi sekolah)

- Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah (sebagai bukti pendukung prestasi peringkat siswa, pengalaman organisasi di sekolah, dan/atau prestasi lain yang belum ada sertifikatnya namun diakui sekolah, contoh format/template terbaru bisa diunduh di sini)

- Deskripsi Diri/Motivation Letter, format bebas

- Portofolio Desain bagi pendaftar yang memilih program studi Desain Produk Industri, Desain Interior, dan/atau Desain Komunikasi Visual. Instruksi Kerja, Pernyataan Keaslian Karya, dan Template Pengumpulan Portofolio dapat diunduh melalui tab Ketentuan.

d. Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Usahakan pengisian secara urut pada isiannya, terutama pada tab Pendidikan. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini dapat berakibat pembatalan penerimaan di ITS. Data aplikasi tidak dapat diubah setelah formulir selesai diisi dan disimpan permanen/difinalisasi.

e. Memilih program studi. Setiap calon peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) program studi dari daftar program studi (urutan pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan).

f. Setelah dipastikan semua data benar, lakukan finalisasi. Peserta akan mendapatkan Kode Pembayaran, peserta dapat membayar biaya pendaftaran sesuai dengan petunjuk. Harap membayar biaya pendaftaran sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan. (Penting!: Biaya Pendaftaran tidak dapat ditarik kembali).

g. Setelah Anda membayar biaya pendaftaran, login ke akun MyITS Admission untuk mengunduh Kartu Pendaftaran.

y. Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan. Kartu Bukti Pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta Seleksi Masuk ITS Program Sarjana. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan dibawa/diunggah saat mendaftar ulang ketika peserta telah resmi dinyatakan diterima.

Untuk info lengkap bisa melihat situs https://www.its.ac.id/admission/mandiri-beasiswa/#pendaftaran

