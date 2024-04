10 Prodi di Unpad yang Punya Akreditasi Internasional, ada Fakultas Hukum hingga Ekonomi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Padjadjaran (Unpad) memiliki sejumlah program studi yang memiliki akreditasi internasional. Rektor Unpad, Rina Indiastuti,mengatakan, perolehan akreditasi internasional bertujuan untuk meningkatkan mutu program studi. Peningkatan mutu itu untuk mewujudkan Unpad sebagai universitas bereputasi dunia.

"Sebagai upaya mewujudkan Unpad sebagai universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat," kata Rina dikutip dalam resmi Unpad, Kamis 25 April 2024.

Rina mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Unpad telah mencanangkan perolehan akreditasi internasional untuk 43 program studi.

Sejak 2021, berbagai program studi di Unpad telah berhasil memperoleh akreditasi internasional dari lembaga akreditasiinternasional. Di antaranya dari lembaga Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN), Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), dan Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).

Berikut daftar program studi yang telah meraih sertifikat internasional:

Baca Juga: Tips Lolos UTBK SNBT 2024 Versi Unair

1. Fakultas Hukum

FH Universitas Padjadjaran meraih akreditasi internasional untuk tiga program studi dari lembaga akreditasi internasional FIBAA pada 22 Maret 2023 lalu. Akreditasi internasional dari lembaga akreditasi di Eropa itu diperoleh untuk program studi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum.

Perolehan akreditasi ini membuat tiga program studi FH Unpad tersebut secara internasional sejajar dengan berbagai Fakultas Hukum terbaik di Indonesia, bahkan hingga di Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Empat belas program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Padjadjaran berhasil meraih akreditasi internasional dari lembaga FIBAA dengan predikat “Accredited without Conditions” yang berlaku mulai dari 6 Maret 2024 – 5 Maret 2029.

Empat belas program studi tersebut, yaitu

A. Sarjana Akuntansi

B. Sarjana Ilmu Ekonomi

C. Sarjana Manajemen

D. Sarjana Ekonomi Islam

E. Bisnis Digital

F. Akuntansi

G. Magister Ilmu Ekonomi

H. Magister Ekonomi Terapan

I. Magister Manajemen

J. Magister Ilmu Manajemen

K. Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu

L. Doktor Ilmu Akuntansi

M. Doktor Ilmu Ekonomi

N. Doktor Ilmu Manajemen.

Sebelumnya, pada 2020, 14 prodi FEB Unpad juga telah berhasil memperoleh sertifikasi akreditasi internasional dari “The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization” atau ABEST21.

3. Fakultas MIPA

Program Studi Kimia Unpad menjadi prodi perdana FMIPA Unpad yang mendapatkan akreditasi internasional dari lembaga akreditasi khusus bidang kimia “Royal Society of Chemistry” (RSC), Selasa (26/10/2021) lalu.

RSC sendiri merupakan satu-satunya lembaga global yang melakukan akreditasi khusus untuk bidang kimia. Dengan perolehan akreditasi ini, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh Kimia Unpad, salah satunya lulusannya bisa diakui secara internasional.

Selain itu, dua prodi ketetknikan FMIPA, Teknik Informatika dan Teknik Elektro, berhasil memperoleh Provisionally Accredited dari lembaga akreditasi internasional bidang keteknikan “Indonesia Accreditation Board for Engineering Education” atau “IABEE” yang berbasis di Indonesia pada 2023 lalu.

4. Fakultas Psikologi

Empat program studi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran berhasil mendapatkan akreditasi internasional dari lembaga FIBAA, Senin (2/10/2023) lalu.

Empat prodi tersebut, yaitu:

A. Sarjana Psikologi

B. Magister Psikologi

C. Magister Profesi Psikologi

D. Doktor Psikologi

Empat prodi tersebut berhasil meraih akreditasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan secara luring pada 20 – 21 Juni 2023 lalu.

FIBAA merupakan lembaga yang khusus melakukan akreditasi untuk bidang ilmu sosiohumaniora. Meskipun bidang ilmu psikologi di Unpad masuk ke rumpun kesehatan, di tingkat Kementerian, bidang ilmu ini tetap masuk ke dalam rumpun sosiohumaniora.